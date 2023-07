51 Schüler der neunten und zehnten Klassen hat die Realschule plus Hauenstein in der vergangenen Woche verabschiedet.

18 Schüler schlossen die neunte Klasse an der Realschule plus Hauenstein ab. Vier haben sich dazu entschieden, ihre schulische Ausbildung fortzusetzen. Einen Sonderpreis des Förderkreises für hervorragende Leistungen im Praxistag erhielt Pawel Koszela aus der 9a. Den Preis der Kreisverwaltung Südwestpfalz für die Jahrgangsbeste im Bildungsgang der Berufsreife erhielt Masiha Tajzda.

33 Schüler haben an der Realschule plus die zehnte Klasse abgeschlossen, die meisten setzen ihre schulische Laufbahn fort. Der Förderkreis zeichnete Schüler für besondere Leistungen in den einzelnen Fächern aus: in Mathematik Finn Roth, in Englisch Lara Fichtner, in Naturwissenschaften Lilly Spangler, in Sport Tim Seibert, in Deutsch Neela Tuncer und im musisch-künstlerischen Bereich Georgios Agiasmenakis. Der Preis der Kreisverwaltung für den Jahrgangsbesten im Bildungsgang der Sekundarstufe I ging an Tim Seibert mit einem Notenschnitt von 1,21. Den Preis des Ministeriums für vorbildliche Haltung und beispielhaftem Einsatz in der Schule erhielten Dorinja Heid und Finn Roth.