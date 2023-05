Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Kindergarten in Weselberg bleibt am Montag geschlossen. An diesem Tag wird der Anbau für die Kleinen eingerichtet, damit sie mehr Platz haben.

„Wir benötigen den Tag, um die neuen Räume einzurichten“, erläutert Weselbergs Bürgermeister Michael Schmitt. 120 Quadratmeter zusätzliche Kindergartenfläche schwebten