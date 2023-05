Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Was wird aus dem Martinshöher Rathaus? Die Gemeinde will das Gebäude verkaufen. So lautet zumindest der Beschluss, den der Gemeinderat im Mai mehrheitlich fasste. Ob es tatsächlich so weit kommt, ist offen. „So lange das Dorfgemeinschaftshaus nicht umgebaut ist, bleibt alles, wie es ist“, sagt Bürgermeister Hartwig Schneider (Wählergruppe Haack).

Die Entscheidung zum Verkauf fiel auf leichten Druck der Kommunalaufsicht. Mit dem Dorfgemeinschaftshaus und dem Rathaus leiste sich die Gemeinde zwei Einrichtungen, die Kosten verursachen.