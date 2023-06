Aufgrund der Auflagen durch die Kommunalaufsicht musste sich am Dienstagabend der Ortsgemeinderat zu einer angemessenen Erhöhung der Friedhofsgebühren entscheiden. Bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung wurde die Friedhofsgebührensatzung mehrheitlich verabschiedet. Sie wird schon bald die Satzung aus dem Jahr 2018 ablösen.

Dem Eppenbrunner Gemeinderat lag ein von Ortsbürgermeister Andreas Pein überarbeiteter Vorschlag der Verwaltung vor. Außerdem wurden in der neuen Satzung Gebühren für das neue Baumurnengrabfeld (Baumurnenwahlgrab/anonymes Baumurnenreihengrab) und die dazugehörigen Pflegegebühren aufgenommen. Diese Bestattungsformen gab es zuvor nicht. Pein machte deutlich, dass die Gebühren, die seit 2018 gelten, durch die gestiegenen Kosten nicht mehr zu halten seien und angepasst werden müssten.

Die neuen Gebühren würden durchschnittlich um zwischen 20 und 22 Prozent angehoben. „Dies stellt eine moderate Erhöhung dar“, so Pein. Dem konnte die CDU-Ratsfraktion nicht in allen Punkten folgen und hielt teilweise eine geringere Erhöhung für ausreichend. Auf den Diskussionsbeitrag von CDU-Ratsmitglied Klaus Goedel ließ Pein bei einzelnen Gebührenansätzen mit sich handeln, was zu einer prozentual niedrigeren Erhöhung führte. Unter Berücksichtigung des ausgehandelten Kompromisses konnte die neue Satzung verabschiedet werde.

Vorausgegangen war die einstimmige Verabschiedung der Neufassung der Friedhofssatzung. Sie setzt die Satzung aus dem Jahr 2018 außer Kraft. Die Neufassung enthält zuvor vom Ortsgemeinderat beschlossene Änderungen verschiedener Regelungen auf dem Friedhof. Sie betreffen insbesondere die Erschließung des neuen Baumurnengrabfeldes. Entsprechend der Mustersatzung des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz wurde in der Satzung das Verbot von Grabmalen aus Kinderarbeit geregelt.