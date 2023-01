Der Ortsgemeinderat Trulben will künftig öfter tagen, damit es nicht mehr so lange Sitzungen gibt. Ab Februar will sich der Rat monatlich treffen.

Die beiden letzten Ratssitzungen im November und Januar waren durch die umfangreichen Tagesordnungen für Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld zu lang geraten. Themen hätten teilweise mehr Zeit benötigt, stellte er fest. So gab es im November 17 Tagesordnungspunkte. In der Januar-Sitzung gab es zwar drei Punkte weniger, aber nach drei Stunden wurde die Sitzung nur deshalb beendet, weil die Vertreterin der Pfalzsolar AG aus Ludwigshafen kurzfristig absagte.

Hatzfeld schlug dem Rat daher vor, ab Februar jeweils am zweiten Mittwoch eines Monats zu tagen. Dem stimmte der Rat zu. Die nächste Ratssitzung findet am Mittwoch, 8. Februar, statt.