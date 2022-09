Am 19. Oktober wird der Gemeinderat Hettenhausen den neuen Bürgermeister wählen. Darauf einigten sich die Ratsmitglieder am Dienstag. Einen Wahlvorschlag für diese Sitzung gibt es nicht. Alle potenziellen Kandidaten benötigen noch Bedenkzeit. Sechs Ratsmitglieder gibt es.

„Wir haben Zeit bis zum 27. November, um zu wählen. Also ist der Zeitdruck nicht so groß“, sagte der Beigeordnete Dieter Bastian, der seit der Erkrankung und dem folgenden Rücktritt des Bürgermeisters Tobias Woll die Amtsgeschäfte führt. Bei der Terminsuche stellte sich schnell heraus, dass gar nicht so viele mögliche Termine übrig bleiben, weil zum Beispiel Schichtpläne von Ratsmitgliedern zu beachten sind, weil Herbstferien sind, und dann ist auch noch Kerwe. Vor der Kerwe, die Anfang November gefeiert wird, wird ein neuer Bürgermeister im Amt sein.

Bei dieser Ratssitzung soll es ausschließlich um die Bürgermeisterwahl gehen. Geprüft wird noch, ob an diesem Tag bereits ein Nachrücker für das Ratsmitglied verpflichtet werden kann, das zum Bürgermeister gewählt wird.