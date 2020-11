Das ist ein Novum: Der Ortsgemeinderat Hauenstein tagt am Donnerstagabend (18.15 Uhr) aufgrund der aktuellen Corona-Situation im Freien.

Die Sitzung, die ursprünglich im Saal des Bürgerhauses stattfinden sollte, wird am Donnerstag am Grillplatz abgehalten: Es werde dort „nicht so gemütlich wie sonst werden, aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen“, teilte Ortschef Michael Zimmermann mit. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Beratung über die Anpassung der Stromtarife. Darüber sollte am Dienstagabend bereits der Werksausschuss befinden. Dessen Sitzung war jedoch abgesagt worden.