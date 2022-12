Lange hat es gedauert, nun haben die Bottenbacher eine Vereinbarung mit der Kirche über die Zukunft des Kindergartens getroffen.

Wenn der Anbau an den Bottenbacher Kindergarten fertiggestellt ist und zehn Jahre Gebäudeträgerschaft ins Land gegangen sind, geht der Kindergarten unentgeltlich an die Ortsgemeinde. Diesem Deal mit der Kirche stimmte der Bottenbacher Rat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig zu. Fest steht, so Bürgermeister Klaus Weber, dass Bottenbach voll für die Kosten des Anbaus aufkommen wird – abzüglich der Förderungen von Land und Kreis. Die Kirche steuert kein Geld bei. Vor allem deshalb kam im Gemeinderat schon vor längerer Zeit der Gedanke auf, dass der gesamte Kindergarten an die Ortsgemeinde gehen soll.

Für den Anbau wurde mittlerweile ein Bauantrag gestellt. Wie viel teurer der Anbau wegen der derzeit steigenden Baukosten wird, ist laut Weber nur schwer abzuschätzen. In der ursprünglichen Preiskalkulation sei aber eine mögliche – und mittlerweile wohl realistische – Preissteigerung eingeplant worden. Zum Vergleich: Auch Althornbach erweitert seine Kita, dort sind die Kosten von ursprünglich einer Millionen Euro mittlerweile auf über zwei Millionen Euro gestiegen.

Personalträgerschaft bleibt unklar

Wie es mit der Personalträgerschaft des Bottenbacher Kindergartens weitergeht, ist unklar. Die Gebäudeträgerschaft sowie die Besitzverhältnisse um das Bauwerk sind laut Weber etwas anderes als die Personalträgerschaft. Hier will die Kirche vorerst verantwortlich bleiben.