In Contwig und in Stambach soll es bald mehr Parkplätze geben. Darüber entscheidet der Gemeinderat am Donnerstagabend (19.30 Uhr, Schulturnhalle Stambach). Außerdem geht es um das geplante Seniorenheim in der Contwiger Bahnhofstraße.

In der Contwiger Gutenbrunnenstraße könnte es bald schon mehr Parkplätze geben. Grundstein hierfür, so der Contwiger Bürgermeister Karlheinz Bärmann, ist die sogenannte Ablösesatzung. „Wenn ein Unternehmen zu wenig Parkplätze bieten kann, zahlt es einen Ablösebetrag. Mit dem Geld schafft die Gemeinde dann weitere Parkplätze“, so Bärmann.

Zudem soll es zwei neue Parkplätze in der Stambacher Ortsdurchfahrt geben. „Das ist der Wunsch von mehreren Anliegern“, sagt der Bürgermeister. In der Ortsdurchfahrt sind Parkflächen auf der Straße eingezeichnet. Dennoch komme es oft vor, dass sich die Anwohner nicht an die Parkregeln halten. Oft stehen Autos ganz oder teilweise auf dem Gehweg. Das Ordnungsamt habe laut Bärmann in der vergangenen Zeit öfter kontrolliert. „Normalerweise haben alle Häuser dort aber genug Platz auf ihrem Grundstück, um ein Auto drauf abzustellen“, gibt Bärmann zu bedenken.

Zudem geht es um das neue Seniorenheim in der Bahnhofstraße. Römerhaus, der Träger des zukünftigen Heimes, will den Planentwurf dazu vorstellen. Generell hat der Contwiger Gemeinderat bereits im März dem Aufstellungsbeschluss für das neue Heim gefasst.