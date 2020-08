„Es soll kein Höhfröschener Kind, das hier bleiben möchte, die Gemeinde verlassen müssen“, sagte Bürgermeister Gerhard Hoffmann. Doch Bauplätze sind derzeit Mangelware. Daher beschloss der Gemeinderat am Mittwoch, den Bebauungsplan „Am Fehrbacher Weg“ aufzustellen.

Dort steht bereits ein Haus. Dessen Bau war im Rahmen einer Abrundungssatzung ermöglicht worden. Nun soll ein zweites Haus gebaut werden. Der notwendige Bebauungsplan umfasst dann auch das bestehende Gebäude. Die Kosten übernimmt die Bauwillige. Eine Alternative gebe es nicht, so Hoffmann. Alle freien Bauplätze sind in Privatbesitz. Die Eigentümer sind nicht bereit, die Grundstücke zu verkaufen.

In der Sitzung änderte der Rat noch einen weiteren Bebauungsplan. In der Straße Im Ziegelfeld möchte ein Hauseigentümer im nicht überbaubaren Bereich des Grundstücks eine Garage errichten. Das ist eigentlich nicht zulässig. Deshalb wurde eine Änderung des Bebauungsplans beantragt. Bei der Prüfung zeigte sich, dass der Rat im Bereich Brückenberger Wald/In den Hofplätzen bereits mehrere Carports oder Garagen im nicht überbaubaren Bereich der jeweiligen Grundstücke genehmigt hatte. Das ist nun grundsätzlich erlaubt. Garagen, die bis an den Bürgersteig reichen, müssen aber einen elektrischen Toröffner haben. Gibt es diesen nicht, sind fünf Meter Abstand zum Gehweg einzuhalten.