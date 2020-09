„Ich weiß es nicht“, antwortet Großsteinhausens Bürgermeister Volker Schmitt auf die Frage, wer am Dienstagabend (20 Uhr, katholisches Pfarrheim) zum zweiten Beigeordneten gewählt werden soll, und lacht. Die Personalie ist also offen. Konkreter ist dagegen, wie es mit dem Straßenausbau im Dorf weitergehen soll.

Dass es ein Ausbauprogramm geben wird, ist klar. Aber für welchen Zeitraum der Gemeinderat dieses Programm beschließt, ist noch offen. Wie Schmitt erklärt, werden zwei Varianten besprochen. Was gemacht wird, orientiert sich daran, wie viel es kosten wird. „Wir müssen schauen, dass das in einem bestimmten Kostenrahmen bleibt“, bemerkt der Bürgermeister. Deshalb gibt es in der ersten Variante Vorschläge für ein dreijähriges Ausbauprogramm, die zweite Variante sieht ein fünfjähriges Programm vor. Vier Ausbauprojekte hat der Rat schon länger ins Auge gefasst: den Steigweg und den Langgartenweg sowie die Gehwege in der Ringstraße und An der Eiche. Die drei Erstgenannten sind bereits im Haushalt 2020/21 vorgesehen. Ziel sei es, zumindest zwei Maßnahmen umzusetzen. Denn die Gemeinde will, dass sich die Höhe der Beiträge in einem verträglichen Rahmen bewegt. „Sie sollten so zwischen 30 und 40 Cent liegen“, ergänzt Schmitt mit Blick auf den Satz je Quadratmeter beitragspflichtige Fläche.

Der Bürgermeister geht davon aus, dass sich unter dieser Maßgabe zwei Maßnahmen finanzieren lassen. Anfang 2019 hatte der Rat die wiederkehrenden Beiträge auf acht Cent gesenkt, nachdem der im Ausbauprogramm 2016 bis 2020 vorgesehenen Ausbau des Steigwegs nicht zum Tragen kam. 2015 hatte sich der Rat auf eine Beitragshöhe von 25 Cent geeinigt.

Zu Beginn der Sitzung wird ein zweiter Beigeordneter gewählt. Der Rat hatte im Juni die Hauptsatzung entsprechend geändert. Bislang gab es nur einen Beigeordneten, das Amt hat Berthold Lauer inne. Wer antritt oder ob es sogar mehrere Bewerber gibt, wollte Schmitt nicht sagen. Sicher ist, dass er bei der Wahl kein Stimmrecht hat.