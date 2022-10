Die Entscheidung über höhere Grundsteuern ist in Contwig vorerst vertagt. Der Gemeinderat möchte erst einen entsprechenden Beschluss des Landes abwarten.

Wo andere Dörfer in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land der Grund- und Gewerbesteuererhöhung zum 1. Januar schon zugestimmt hatten, wenn auch zähneknirschend, hat der Contwiger Gemeinderat die Entscheidung am Donnerstagabend vorerst aufgeschoben. Die Ortsbeigeordnete Margit Ernst erklärte, dass zunächst der Beschluss der Landesregierung zur Steuererhöhung abgewartet werde. Zum Hintergrund: Das Land plant, den Kommunen höhere Hebesätze bei den Grund- und Gewerbesteuern vorzugeben. Die Kommunen müssen diesen Vorgaben eigentlich nicht nachgehen. Aber: Die Kreis- sowie Verbandsgemeindeumlagen werden so berechnet, als hätten die Gemeinden die vorgeschriebenen Steuersätze beschlossen. Erhöht ein Dorf seine Steuern nicht, dann könnte es in Zukunft mit der Bewilligung von Fördergeldern schwer werden.

Das Land plant, den Kommunen in Rheinland-Pfalz die Grundsteuer A auf 345 Punkte, Grundsteuer B auf 465 und die Gewerbesteuer auf 380 Punkte ans Herz zu legen. Für ein Einfamilienhaus würden dann im Schnitt künftig 255 Euro Grundsteuer pro Jahr fällig.