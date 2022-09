Die Werbetour in Sachen Glasfaserausbau in den zehn Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land war für Hilmar Mollo im Auftrag der Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ (UGG) erfolgreich. Am Donnerstag sprach sich auch der Kröpper Rat für den Ausbau durch UGG aus.

Für Verbandsbürgermeister Klaus Weber sieht die Sache im Moment ganz gut aus, nachdem nunmehr alle zehn verbandszugehörigen Ortsgemeinden sich für die Firma UGG ausgesprochen haben. Weber strebt ein einheitliches Vorgehen an und erwartet, dass die Investorenfreigabe für alle zehn Ortsgemeinden kommt. UGG dürfe sich nicht die Rosinen herauspicken. „Nachdem nun alle Orte durch die UGG ausgebaut werden möchten, bedeutet dies den Ausbau für alle und nicht nur für einzelne Orte“, machte Weber deutlich.

Die UGG verhandle mit 49 Ortsgemeinden im Kreisgebiet. Die von den Räten beschlossene Absichtserklärung bedürfe der Genehmigung der Kreisverwaltung, denn die gemeindliche Selbstverwaltungsaufgabe sei auf die Verbandsgemeinde und von dort auf die Kreisverwaltung übertragen worden.

„Verarsche“ durch Finanzausgleich-Reform

Finanzsachbearbeiter Daniel Goedel informierte den Kröpper Rat über die Auswirkungen der beabsichtigten Reform des kommunalen Finanzausgleichs. Mit Unterstützung von Weber verdeutlichte Goedel, was derzeit der Ortsgemeinde bleibt, was ihr dann bleibt, wenn die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze durch Erhöhung der Nivellierungssätze deutlich steigen, und was bleibt, wenn sich der Rat gegen eine Steuererhöhung sperrt. Als sich in Diskussion und Aussprache herausstellte, dass die Bürger im ländlichen Raum mehr zahlen müssten, die Ortsgemeinden davon aber nichts hätten, vertrat Ratsmitglied Frank Kupper die Auffassung, dass man „verarscht“ werde. Von der Reform profitiere Pirmasens, der finanzschwache Landkreis werde um rund zwei Millionen Euro schlechter gestellt. Weber pflichtete bei: „Man nimmt den Ortsgemeinden weg und gibt es den kreisfreien Städten.“

Neben den geforderten Steuererhöhungen verwiesen Goedel und Weber darauf, dass die Schlüsselzuweisungen des Landes erheblich reduziert werden. Im Raum stünden auch Landesvorgaben bei kommunalen Investitionen, die besagen, dass für Darlehensaufnahmen die Einnahmemöglichkeiten der Ortsgemeinden auszuschöpfen seien. Dies würde zu noch höheren Belastungen und zu noch intensiveren Prüfungen durch die Kommunalaufsicht führen.