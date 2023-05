Die Firma Uniplast wollte am Ortseingang von der Faustermühle her ein Begrüßungsschild aufstellen, damit Autos langsamer fahren. Der Rat findet das Schild „potthässlich“.

Grundsätzlich haben sowohl die SPD- als auch die CDU-Fraktion nichts gegen die Idee, am Ortseingang ein Begrüßungsschild aufzustellen. In anderen Dörfern gibt es sowas schon lange. Und auch in Maßweiler gab es mal ein Begrüßungsschild – wobei „Begrüßungs-Fels“ wohl die bessere Beschreibung wäre. Der Stein mit den Begrüßungsworten ist mittlerweile aber Geschichte.

CDU-Fraktionssprecher André Schattner störte sich in der Gemeinderatssitzung am Dienstag vor allem an der zahlreichen Werbung, die die Uniplast in ihren Begrüßungsschild-Entwurf eingearbeitet hat. Der zweite Ortsbeigeordnete Rochus Schwarz sagte: „Das Schild ist potthässlich.“ Die CDU schlug vor, statt dem Uniplast-Begrüßungsschild viel lieber Geschwindigkeitstafeln aufzuhängen. In anderen Dörfern zeigen die Wirkung bei Autofahrern, die sonst mit hohem Tempo von der Landstraße aus ins Dorf brettern. Auch Maßweiler ist von diesen Schnellfahrern nicht verschont. Spätestens seit die Fausterberg-Landstraße ausgebaut ist, verleitet die kerzengerade Strecke förmlich dazu, kräftig aufs Gas zu treten.

„Eher eine Verkehrsbehinderung“

Else Semmet (SPD) verstand indes den Zusammenhang zwischen Begrüßungsschild und langsam fahrender Autos nicht: „Das Schild mit einer Verkehrserleichterung in Verbindung zu bringen, ist doch sehr weit hergeholt. Für mich ist es eher eine Verkehrsbehinderung.“

Der Rat stimmte letztlich dagegen, das von der Uniplast vorgeschlagene Begrüßungsschild an der Landstraße aufzustellen. Bürgermeister Herbert Semmet machte schon vor der Sitzung gegenüber der RHEINPFALZ deutlich, dass er in dieser Diskussion einen einstimmigen Beschluss erwartet. „Entweder wir stehen ganz dahinter, oder wir lassen es bleiben“, sagte er vergangene Woche. Hätte die knappe Mehrheit dem Schild zugestimmt, dann wäre es laut Semmet zu dauernden Streitereien gekommen.

Bald Tempotafel am Ortseingang?

Der Vorstoß, die Schnellfahrer am Ortseingang zum Bremsen zu bringen, ist aber noch nicht vorbei. Der Rat überlegt nun, ob eine Tempotafel am Ortseingang aufgehängt werden könnte. Nach der Sitzung sagte der Bürgermeister, dass es solche auch mit Solarbetrieb gibt und sogar die Tempotafeln mit einem Willkommensschriftzug versehen werden können. Beim Planen der Straßensanierung habe die Gemeinde eine Verkehrsberuhigung gewollt, sagt Bürgermeister Semmet. Eine Möglichkeit zur Verkehrsberuhigung, etwa in Form eines Verkehrsteilers, wurde nicht gebaut. Richard Lutz, Leiter der Straßenbaubehörde LBM, sagt auf Anfrage, dass er nichts von Überlegungen wegen eines Verkehrsteilers wisse. Was angedacht war, ist eine Buswendeschleife an der Einmündung zur Fabrikstraße. Die wird nicht gebaut. Lutz räumt aber ein, dass es am besagten Ortseingang durchaus einen „Verkehrsbrennpunkt“ gibt. Er gibt also zu, dass viele Autos zu schnell ins Dorf hineinfahren.