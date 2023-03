Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter Protest und mit der geringstmöglichen Zustimmung genehmigte der Gemeinderat die Erhöhung von Grund- und Gewerbesteuern. Von „Frechheit“, „Unverschämtheit“ und „Erpressung“ war in der Ratssitzung am Donnerstag in Richtung Landesregierung die Rede. Zugestimmt wurde dennoch, aber ohne eine Stimme der Ratsmitglieder.

Im Rahmen des neuen Landesfinanzausgleichs müssen Kommunen laut Landesgesetz die Steuern erhöhen. Grundsteuer und Gewerbesteuer werden auf die Sätze angepasst, die