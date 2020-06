In seiner Sitzung am Dienstag (Dorfgemeinschaftshaus 19.30 Uhr) hat der Walshauser Gemeinderat über den Doppelhaushalt 2020/21 abzustimmen. Laut Bürgermeister Gunther Veith sollen sämtliche Investitionen aus den laufenden Einnahmen finanziert werden. Für die beiden Haushaltsjahre seien daher keine Kredite im Plan aufgeführt.

Als Investition sei eventuell ein neues Buswartehaus an der Landstraße 477 vorgesehen, sagte Bürgermeister Gunther Veith. Es gelte zunächst zu prüfen, ob das angerostete Buswartehaus überhaupt frequentiert wird.

Veith: „Der Vorplatz der Leichenhalle ist ziemlich schlecht. Die Bepflasterung stammt vermutlich aus den 60er Jahren.“ Es seien noch Steine von der Gestaltung des Fußwegs da. Wenn die Gemeinde weitere Steine dazukaufe, könne man den Platz vor der Friedhofshalle ansehnlich herrichten. Auch die Umzäunung des Friedhofs müsse hergerichtet werden. Die Hecke sei an einigen Stellen lückenhaft, an anderen dagegen drei Meter breit. „Die Einfriedung erfordert einen erheblichen Pflegeaufwand.“, meint der Bürgermeister. Es soll auch über den Ausbau des Fußweges entlang der L 477 in Richtung Dellfeld gesprochen werden.

Zwei Aufträge sind zu vergeben. Zum einen für ein Spielgerät, für das der Bürgermeister mehrere Angebote eingeholt hat. Zum anderen für ein schalltechnisches Gutachten in Verbindung mit der Ausweisung neuer Baugrundstücke im Bereich Kornberg und Dorfberg. „Der Abstand zu den Windkraftanlagen ist dort das Haupthindernis“, erklärt Veith. Zwar sei vor rund zehn Jahren ein Schall-Gutachten erstellt worden, die Vorgaben hätten sich aber zwischenzeitlich geändert. Damals habe man am Fuß gemessen, nun muss an der Nabe der Räder gemessen werden. Das Büro WSW und Partner aus Kaiserslautern habe die Erstellung eines entsprechenden Gutachtens angeboten.

Die Ratsmitglieder haben daneben über die Neuorganisation der Forstreviere abzustimmen. Hintergrund ist, dass der Revierleiter der Hackmesserseite Ende Oktober 2019 in Ruhestand ging ist und seine Stelle nicht mehr besetzt wird. Sollte der Rat die vom Forstamt Westrich vorgelegten Vorschläge ablehnen, bittet es um Mitteilung entsprechender Änderungsvorschläge.

Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung sind Grundstücksangelegenheiten zu behandeln, sowohl privater Natur als auch die Gemeinde betreffend. Ferner wird der Geschäftsbericht des Förderkreises Dorfgemeinschaftshaus vorgestellt.

Veith weist darauf hin, dass aus Gründen des Gesundheitsschutzes für die Öffentlichkeit nur eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen zur Verfügung steht.