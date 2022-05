Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Rieschweiler-Mühlbach wird am Donnerstagabend, 12. Mai, eines der Themen im Verbandsgemeinderat sein. Das Gremium tagt ab 19 Uhr in der Bürgerhalle Herschberg.

Nach Auskunft des Beigeordneten Heino Schuck (SPD) geht es beim Feuerwehrgerätehaus um Aufträge, die vornehmlich den Innenausbau betreffen, und um den Einbau einer Abgas-Absauganlage. Der Architekt Bernd Edinger vom Lauterer Ingenieurbüro Edinger nimmt an der Sitzung teil, damit er Fragen beantworten kann. Bei der Sitzung im März musste Edinger wegen Krankheit passen. Damals gab es Diskussionen über die topografisch bedingte Tieferlegung des Hauses, die zu deutlichen Mehrkosten geführt hat.

Mit Blick auf die Ortsgemeinde Maßweiler spricht der Verbandsgemeinderat über die Planung des neuen Feuerwehrgerätehauses und über die Sanierung der Grundschule.

Radarkontrollen und Photovoltaik

Thema werden auch die Radarkontrollen sein, die die Verbandsgemeinde gemeinsam mit den Kollegen der VG Rodalben betreiben möchte.

Zudem wird über Flächen diskutiert, die für große Photovoltaik-Anlagen geeignet sein könnten. Schuck möchte keinen „Wildwuchs“.