Während in den Nachbargemeinden Geiselberg und Horbach die Gewerbesteuereinnahmen gestiegen sind, bleiben sie in Schmalenberg unverändert. Und der Anteil an der Einkommensteuer geht zurück, unter anderem bedingt durch die Corona-Pandemie. Der finanzielle Spielraum bleibt also schmal.

Da ist es gut, dass es tatkräftig zupackende Menschen gibt – wie das frühere Ratsmitglied Peter Zinsmeister. „Du warst dir für nichts zu schade, dir war nichts zu viel“, bedankte sich Bürgermeister Peter Seibert bei Zinsmeister für sein Engagement im Rat und bei vielen Projekten in der Gemeinde, wo Zinsmeister seine handwerklichen Fähigkeiten einbrachte – sowohl bei Ideen und Planung als auch bei der Umsetzung. Typisch für Zinsmeister sei sein Ausspruch: Lass mich das alleine machen, dann muss ich auch keinen anschnauzen, erinnerte der Beigeordnete Gerhard Schattauer schmunzelnd. Für 35 Jahre im Rat erhielt Zinsmeister die Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes. Der Gemeinde will er weiterhin helfen – „wenn ich Zeit habe, immer“.