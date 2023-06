Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Viel Lob und Beifall hat der Hilster Gemeinderat für seine Einwohner ausgesprochen. Das ehrenamtliche Engagement, Spenden und Arbeitseinsätze sorgten dafür, „dass unser Hilst sauber ist und bleibt“, sagte Bürgermeister Michael Ehrgott.

„Was sich in all den Wochen und Monaten auf ehrenamtlicher Ebene tat, ist aller Ehre wert“, meinte Bürgermeister Ehrgott in der ersten Ratssitzung seit der coronabedingten