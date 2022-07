Am Trulber Ortseingang wird zu schnell gefahren. Und zwar so schnell, dass die Straße dort umgebaut werden kann.

Seit geraumer Zeit verfügt die Ortsgemeinde Trulben über eigene Geschwindigkeitsmesstafeln und hat diese in Trulben, auf dem Felsenbrunnerhof sowie dem Hochstellerhof im Einsatz. So hätte im April laut Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld eine Verkehrsschau in Trulben und dem Hochstellerhof stattgefunden, bei der erste Ergebnisse der Messungen vorgestellt wurden.

Wie die Auswertung ergab, wäre zumindest beim Ortseingang Trulben von der Kreuzstraße kommend eine Verschwenkung der Fahrbahn möglich. Die Voraussetzung, um bauliche Veränderungen an der Straße vorzunehmen ist, dass 85 Prozent der gemessenen Verkehrsteilnehmer die 65 Stundenkilometer überschreiten würden. Dies sei laut Hatzfeld deutlich übertroffen worden. Während auf dem Hochstellerhof öfter das Doppelte der zulässigen 50 Stundenkilometer erreicht würde, könne man sich nur wundern, dass in Trulben nichts passiert ist: „Da ist doch glatt einer mit 154 Stundenkilometern in den Ort hinein gerauscht“, so der Ortsbürgermeister.

Jetzt laufen „Blindmessungen“

Seit Kurzem werden die gefahrenen Geschwindigkeiten nicht mehr angezeigt. Diese „Blindmessungen“ würden vorgenommen, um exaktere Zahlen zu erhalten. Die ermittelten Werte würden die Basis für die Lärmberechnung in Trulbens Hauptstraße und der Pirmasenser Straße auf dem Hochstellerhof bilden.

Für die vom Landesbetrieb Mobilität bei der Verkehrsschau selbst anregte Lärmberechnung, die für die Ortsgemeinde kostenlos ist, sprach sich der Rat einstimmig aus. Daraus könnte sich als erste verkehrsberuhigenden Maßnahme ergeben, dass beispielsweise in Trulbens Hauptstraße im Bereich der Kirche und des Pfarrzentrums mit Kindergarten, Briefkasten und Sparkassenautomaten eine Geschwindigkeitsbegrenzung angeordnet wird.