Wie schnell war der Audifahrer unmittelbar vor dem Unfall auf dem Braunsberg unterwegs? Und hätte die Kollision verhindert werden können? Das soll ein Gutachten beantworten.

Am 10. September 2023 sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Wagen des Ehepaars, das aus Baden-Württemberg stammte, kollidierte frontal mit dem Audi RS 5 eines heute 29-jährigen Südwestpfälzers. Das Paar verstarb noch am Unfallort. Der Audifahrer muss sich dafür vor dem Zweibrücker Landgericht verantworten. Am Montag stand der vierte Verhandlungstag an.

Die Aufmerksamkeit der Prozessbeteiligten sowie der Interessierten im Zuschauerraum gehörte an diesem Tag Björn Wilhelm. Der 40-Jährige ist Sachverständiger für Verkehrsunfälle und hat das Geschehen aus dem September 2023 in einem Gutachten untersucht. Wilhelm begutachtete damals noch am selben Tag die Unfallstelle und im Nachgang die vier beteiligten Fahrzeuge.

Mit Tempo 231 durch den Wald

Anhand eines Videos, das die damals 18-jährige Beifahrerin des Angeklagten aufnahm und der Daten des Bordcomputers des 450-PS-Audis konnte Wilhelm die letzten Momente vor dem Unfall rekonstruieren. In der kurzen Filmaufnahme ist zu hören, dass die Reifen des Audi quietschen. Der Sachverständige sprach von einer „Fahrweise im Grenzbereich“. Das unterstreicht ein Blick auf den Tacho: Hier lässt sich erkennen, dass der 29-Jährige nur 12,8 Sekunden vor dem ersten Zusammenprall mit 231 Stundenkilometern die kurvige Strecke auf dem Braunsberg in Richtung Ludwigswinkel entlang fuhr.

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Laut dem Gutachter hatte der Angeklagte 1,3 bis 1,4 Sekunden vor dem Unfall erstmals Sichtkontakt mit dem Mazda einer 62-jährigen Südwestpfälzerin. Der Mazda war das erste von drei Autos, mit denen der Mann kollidierte. Es folgten ein Ford und der baden-württembergische Seat, in dem letztlich das Ehepaar ums Leben kam.

Deutlich über zulässiger Höchstgeschwindigkeit

Björn Wilhelm stellte die sogenannten EDR-Daten des Audi RS 5 vor. Sie wurden unmittelbar vor der Kollision aufgenommen und gespeichert, geben unter anderem Auskunft über Geschwindigkeit sowie Lenk- und Bremsmanöver. Eine Sekunde vor dem Zusammenprall war das Fahrzeug des Angeklagten noch 164 Stundenkilometer schnell. Abzüglich aller möglichen Toleranzwerte geht der Sachverständige allerdings von einer tatsächlichen Geschwindigkeit von 149 bis 159 Stundenkilometern aus – immer noch deutlich schneller als die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern. Der Bordcomputer des Audi hat laut Wilhelm eine starke Lenkbewegung nach rechts registriert, auf die Bremse trat der Angeklagte allerdings nicht.

0,8 Sekunden nach dem Zusammenstoß mit dem Mazda streifte der Audi den dahinter fahrenden Ford – mit einer Geschwindigkeit von 113 Kilometern pro Stunde. Als es zum Frontalcrash mit dem Seat des verstorbenen Ehepaars kam, sei der Wagen des Angeklagten noch 95 bis 106 Stundenkilometer schnell gewesen. Aus den Daten geht hervor, dass die Bremsen des Audi auch zu diesem Zeitpunkt nicht betätigt wurden.

Mazda zu weit mittig

Der Unfallgutachter konnte auch die Daten des Seat auswerten. Der Wagen des Paares war demzufolge mit Tempo 47 unterwegs, als der Audi ihn frontal traf. Unmittelbar zuvor sei auf die Bremse getreten worden. „Es ist von einer Vollbremsung auszugehen“, sagte Wilhelm. Trotz dieser Reaktion ließ sich der Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Während der Audi stark beschädigt auf der Fahrbahn zum Stehen kam, wurde der Seat die Böschung heruntergeschleudert.

Die entscheidende Frage, mit der sich das Gericht beschäftigt – und die über Schuld oder Unschuld des 29-Jährigen entscheiden wird –, ist, ob der Unfall vermeidbar gewesen wäre. Hier spielt der erste Wagen der kleinen Kolonne, die dem Angeklagten entgegenkam, wieder eine Rolle: der Mazda. Durch die Videoaufnahmen und das Unfallgutachten sei deutlich, sagte Wilhelm, dass die Mazdafahrerin zu weit in der Mitte der Fahrbahn fuhr. Konkret sei sie 0,5 bis 0,7 Meter über der gedachten Mittellinie gewesen – eine Fahrbahnmarkierung gibt es dort nicht.

Ausweichen über Grünstreifen möglich?

Der Sachverständige rechnete vor Gericht vor, dass dem Angeklagten dadurch noch zwei bis 2,2 Meter Fahrbahn zur Verfügung standen, um dem Mazda auszuweichen. Der Audi des Südwestpfälzers sei 1,87 Meter breit, so der Sachverständige. Rechne man den Grünstreifen dazu, wäre noch etwas mehr Platz gewesen. Aus technischer Sicht sei es grundsätzlich möglich, diesen zu befahren, erklärte der Gutachter. Aber das hänge stark von der Geschwindigkeit ab. „Bei Tempo 100 hätte ich schon Bedenken, 80 ist machbar und alles darunter sollte unproblematisch sein“, schilderte Wilhelm.

Wenn der Prozess am Dienstag, 12. Mai, fortgesetzt wird, soll der Sachverständige noch offene Fragen der Kammer und der Staatsanwaltschaft beantworten. So soll er beispielsweise berechnen, wie sich die Reaktionszeit des Angeklagten verändert hätte, wenn er beim ersten Zusammenprall 100 beziehungsweise 80 Stundenkilometer schnell gewesen wäre. Außerdem sollen Mediziner dabei helfen, einzuordnen, wie sich der Alkoholkonsum des 29-Jährigen auf seine Reaktionszeit auswirkte – fünf Stunden nach dem Unfall wurde ein Blutalkoholwert von 0,41 Promille ermittelt.

Der Prozess

Der Raserprozess rund um den Unfall mit zwei Toten am Braunsberg wird seit Mitte April neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof hatte das ursprüngliche Urteil aufgehoben. Warum, lesen Sie hier.

An Prozesstag zwei schilderten Unfallbeteiligte ihre Erlebnisse, am dritten Tag zeigten Fotos der Polizei das Ausmaß der Zerstörung. Insgesamt sind acht Verhandlungstage angesetzt.