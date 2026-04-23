Der Prozess rund um den tödlichen Unfall am Braunsberg weckt teils traumatische Erinnerungen bei den Beteiligten. Auch nach über zwei Jahren leiden sie an den Folgen.

An Tag zwei des Revisionsprozesses zum Unfall mit zwei Toten am Braunsberg traten am Donnerstag mehrere unmittelbar Beteiligte in den Zeugenstand. Im September 2023 war der Angeklagte mit einer Geschwindigkeit von bis zu 230 Stundenkilometern auf der engen und kurvenreichen Landstraße in Richtung Ludwigswinkel unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kollidierte der heute 29-Jährige direkt hintereinander mit drei Fahrzeugen – mit dem letzten frontal, die Insassen, ein Ehepaar aus Baden-Württemberg, verstarben noch am Unfallort.

Im zweiten Auto der kleinen Kolonne, die an jenem Septembersonntag in Richtung Salzwoog unterwegs war, saß ebenfalls ein Ehepaar – die Frau fuhr den Wagen, ihr Mann saß daneben. Der 60-jährige Beifahrer erinnerte sich vor Gericht so: „Meine Frau hat erschreckt aufgeschrien, als plötzlich ein sehr schnelles Auto um die Kurve kam. Es gab direkt einen explosionsartigen Knall, kurz darauf folgte ein Einschlag auf unserer Fahrerseite.“ Das Paar habe unter Schock gestanden, war körperlich aber weitestgehend unverletzt geblieben, berichtete der Zeuge. Er und seine Frau haben sich nach den anderen Unfallopfern erkundigt und versucht, ihnen zu helfen, ergänzte er.

Lebensqualität seit Unfall eingeschnitten

Seine Frau sei ebenso wie das Auto vor ihnen, ein Mazda, eher konservativ und vorsichtig gefahren, sagte der Mann, die Geschwindigkeit schätzte er auf etwa 50 bis 60 Stundenkilometer. Ob der Mazda vor ihnen in der Mitte der Fahrbahn gefahren ist, wisse er nicht mehr. Aber: „Auf dieser Strecke fährt niemand maximal rechts am steilen Abhang.“

Obwohl das Paar den Unfall weitestgehend unverletzt überstand, hat das Geschehen tiefe Spuren in der Psyche hinterlassen. „Meine Frau leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung und ist seit dem Unfall berufsunfähig“, berichtete der 60-Jährige. Auch er selbst sei seitdem unsicherer beim Autofahren, das neue Verfahren habe Flashbacks verursacht. „Die Lebensqualität ist deutlich eingeschnitten“, sagte er und ergänzte: „Dieser Tag war ein Lebensbruch für uns.“

Hochschwanger um Verletzte gekümmert

Darüber, dass die Geschehnisse vom 10. September 2023 auch für sie immer in Erinnerung bleiben wird, ist sich ein junges Ehepaar aus der Südwestpfalz einig. Sie fuhren direkt hinter den verstorbenen Baden-Württembergern, als sich der Unfall ereignete. Die heute 33-jährige Frau war zu diesem Zeitpunkt hochschwanger, stand letztlich mit dickem Bauch inmitten von Trümmerteilen – und hat sich um die Verletzten gekümmert. Die meiste Zeit sei sie bei der jungen Beifahrerin des Angeklagten geblieben. „Sie hat immer wieder gesagt, dass es ihre Schuld sei, dass jemand gestorben ist, wiederholte immer wieder, dass sie hätte fahren müssen, weil der Angeklagte getrunken hatte“, berichtete die 33-Jährige.

Sie und ihr Mann blieben bei dem Unfall unverletzt. Knapp sei es trotzdem gewesen, erinnerte sich die Zeugin. Der Audi des Angeklagten sei nach dem Frontalcrash mit dem roten Seat auf das Auto des Paars zugerutscht. „Da hatte es schon keine Vorderreifen mehr“, ergänzte sie. Das Erlebte begleite sie bis heute.

Kein Verständnis für Fahrweise

Ihr Ehemann beschrieb die Landstraße über den Braunsberg vor Gericht als unangenehm. „Es ist alles recht eng dort“, sagte der 34-Jährige, der als Polizist arbeitet. Er habe im Dienst schon einige Verkehrsunfälle gesehen – auch tödliche. „Aber so nah dran zu sein, beschäftigt einen schon noch einmal mehr – natürlich auch mit dem Gedanken, was noch alles hätte passieren können“, berichtete er.

Für die Fahrweise des Angeklagten zeigte der Beamte kein Verständnis. „Selbst im Einsatz, wäre es dort eigentlich kaum möglich, viel mehr als die erlaubten 100 Stundenkilometer zu fahren“, betonte er. Aus seiner Sicht sei es nicht nachvollziehbar, wie man auf dieser Strecke so schnell fahren kann.

Schon vorher aufgefallen

Schon einige Zeit vor dem tödlichen Unfall war der Audi an diesem Nachmittag rund um den Braunsberg negativ aufgefallen. „Der Angeklagte kam mir in einer Kurve mit hohem Tempo entgegen – auf meiner Fahrbahnseite. Er konnte gerade noch im letzten Moment das Lenkrad herumreißen“, schilderte ein 70-Jähriger die Begegnung mit dem hochmotorisierten Audi RS 5. „Ich dachte nur, jetzt knallt’s.“

Eine ähnliche Erfahrung musste weniger später ein 60 Jahre alter Mann machen. Auch ihm sei der 29-jährige Südwestpfälzer mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Kurve entgegengekommen. „Mir war klar, dass er die Kurve schneiden muss, um überhaupt auf der Fahrbahn zu bleiben“, berichtete er. Nur weil er seinen Wagen zum Großteil ins Bankett steuerte, habe er eine Kollision mit dem weißen Audi verhindern können. „Das war schon extrem“, erinnerte er sich.

Der Prozess wird am Donnerstag, 30. April, ab 9 Uhr fortgesetzt.