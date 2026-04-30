Tag drei im Revisionsprozess um den Unfall mit zwei Toten auf dem Braunsberg bei Lemberg. Fotos der Polizei zeigen, was von den Fahrzeugen nach dem Frontalcrash übrig blieb.

Zwei Menschen sind am 10. September 2023 auf dem Braunsberg gestorben. Das Ehepaar aus Baden-Württemberg fiel einem Unfall zum Opfer – ein hochmotorisierter Audi RS 5 kollidierte mit stark überhöhter Geschwindigkeit mit zwei Autos, ehe er frontal mit dem Wagen des Paars zusammenstieß.

Laut Staatsanwaltschaft ist zweifelsohne der heute 29-jährige Audifahrer dafür verantwortlich, dass das Ehepaar starb. Mit diesem Sachverhalt beschäftigt sich das Zweibrücker Landgericht. Und das schon zum zweiten Mal: Im Dezember 2024 verurteilte das Gericht den Südwestpfälzer zu einer Haftstrafe über drei Jahre und sechs Monate. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil nach Revision des Angeklagten allerdings wegen Rechtsfehlern auf und verwies den Fall zurück ans Landgericht.

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Per Hubschrauber in Klinik gebracht

Dort fand am Donnerstag der dritte Verhandlungstag im Revisionsprozess statt. Im Zeugenstand berichteten mehrere Polizisten von ihrer Ermittlungsarbeit. Ein Beamter schilderte der Kammer seine Eindrücke am Unfallort. „Als wir ankamen, waren Feuerwehr und Rettungsdienst schon vor Ort. Uns wurde schnell gesagt, dass zwei Personen schwer und zwei weitere tödlich verletzt wurden“, sagte er. Die Schwerverletzten waren der Audifahrer und seine damals 18 Jahre alte Beifahrerin. „Wir haben den Angeklagten schnell als Hauptverursacher ausgemacht und veranlasst, dass ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wird“, so der Polizist.

Der 29-Jährige wurde per Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Saarbrücken gebracht, seine Begleiterin kam zur Behandlung nach Ludwigshafen. Die Blutprobe, die erst mehrere Stunden nach dem Unfall entnommen wurde, ergab einen Wert von 0,41 Promille.

Unfallfahrzeug kaum noch zu erkennen

Im Gerichtssaal zeigte der Vorsitzende Richter Christian Orth Fotos, die die Polizisten am Unfallort gemacht hatten. Durch die Bilder wird ungeschönt deutlich, welche enormen Kräfte bei der Frontalkollision wirkten. Die Vorderseite des weißen Audi RS 5 wurde nahezu komplett zerstört. Im vorderen Bereich auf der Fahrerseite wurde der hochmotorisierte Wagen am stärksten beschädigt, das linke Vorderrad war gebrochen, nur noch die Radschrauben waren in der Nabe. Auch die linke Seite des Wagens war stark beschädigt. Der Seat Leon, in dem das baden-württembergische Ehepaar starb, war kaum noch als Fahrzeug zu erkennen. Der Wagen wurde bei dem Unfall die Böschung runter geschleudert und kam erst an einem Baum zum Stehen.

Ein zentraler Teil der Ermittlungen war die Auswertung mehrerer Videos, die die 18-jährige Beifahrerin während der Hochgeschwindigkeitsfahrt über den Braunsberg aufnahm. „Man erkennt eine rasante Fahrweise, starke Beschleunigungen innerorts und ein deutliches Übertreten aller Geschwindigkeitsbegrenzungen“, sagte ein Polizeibeamter und ergänzte: „Man sieht auf den Aufnahmen, wie jemand ein Rennen fährt.“ Unter anderem zeigen die Kurzfilme, die Richter Orth noch einmal für alle Anwesenden abspielte, wie der Angeklagte aus dem Stand auf über 150 Stundenkilometer beschleunigt und wie er durch Salzwoog fährt – mit Tempo 120.

„Geschwindigkeit hat noch nie jemanden umgebracht“

Die Ermittler haben sich außerdem mit den Profilen des Angeklagten in den sozialen Medien befasst. Bei Instagram hatte dieser ein Selfie von sich gepostet, darunter ein Zitat des britischen Autors und Moderators Jeremy Clarkson: „Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.“ Übersetzt heißt das: „Geschwindigkeit hat noch nie jemanden umgebracht. Plötzlich stillzustehen, das ist es, was dich erwischt.“ Nach dem Unfall habe der 29-Jährige das Foto samt Zitat gelöscht.

Unmittelbar nach dem tödlichen Zusammenstoß, als der Angeklagte noch in der Saarbrücker Klinik behandelt wurde, setzte der Südwestpfälzer via Whatsapp eine Nachricht ab, die später als Screenshot in sozialen Medien kursierte. Darin schrieb er: „Alle, die sich Hoffnungen gemacht haben, muss ich enttäuschen. Ich lebe noch.“ Sein Verteidiger, Rechtsanwalt Stefan Beck, bestätigte, dass der 29-Jährige diese Nachricht geschrieben hat. „Aber zu diesem Zeitpunkt hatte noch niemand meinem Mandanten von den schlimmen Folgen berichtet“, so Beck.

Der Prozess wird am Montag, 11. Mai, ab 9 Uhr am Zweibrücker Landgericht fortgesetzt. Bei diesem Termin soll der Unfallgutachter seine Ergebnisse vorstellen.