Im Bereich des Felsenbrunnerhofes, einem Ortsbezirk von Trulben, wird die Kreisstraße 6 ausgebaut. Der Planungsauftrag des Landkreises Südwestpfalz wird derzeit durch den Landesbetrieb vorangetrieben. Vor einer Entscheidung über die Ausbauvariante durch den Ortsgemeinderat soll noch dieses Jahr eine Anliegerversammlung stattfinden. Unabhängig davon sollen Raser am Ortseingang gebremst werden. Trulbens Ortsbürgermeister Harald Hatzfeld berichtete in der Ratssitzung am Dienstag über eine Verkehrsschau an der K 6 am 20. September. Zur Realisierung des Planungsauftrages durch den LBM soll die Ortsgemeinde entscheiden, ob die Ortsdurchfahrt mit Gehwegen ausgebaut wird. Auch die nicht ausreichende und genehmigte Entwässerungsanlage der Kreisstraße muss überplant werden. Eine Grundsatzentscheidung traf der Ortsgemeinderat am Dienstag nicht.

Grund ist, dass für den Bereich des Felsenbrunnerhofes in der Satzung über die Wiederkehrende Beiträge zu Verkehrsanlagen eine Spitzabrechnung erfolgt. Da für diesen kleinen Abrechnungsbereich nur wenige Grundstücksflächen mit insgesamt 10.500 Quadratmetern beitragspflichtig sind, ist mit hohen Beiträgen für die einzelnen Anlieger zu rechnen. Deshalb hat sich der Ortsgemeinderat einstimmig dafür ausgesprochen, dass eine Anliegerverssammlung einberufen wird. Hierbei soll über den geplanten Ausbau der K6, die beitragsrechtliche Situation und grob über die Planung informiert werden. Das Ergebnis dieser Anliegerversammlung soll in die Vorbereitung des Grundsatzbeschlusses über den Ausbau der Gehwege innerhalb der Ortsdurchfahrt fließen.

Bei der Verkehrsschau zeigte sich zudem, dass viele Fahrer auf dem Felsenbrunnerhof aus Richtung Vinningen kommend zu schnell unterwegs sind. Weil sich das ändern soll, plant der LBM eine provisorische Verschwenkung mit Leitschwellen bis zum Jahresende 2023. Während der Testphase sollen Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und die Erfahrungen der Anwohner abgefragt werden.