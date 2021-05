Es ist ein lange gehegter Wunsch, dass aus dem an der Landstraße 474, oberhalb der Integrierten Gesamtschule (IGS), gelegenen Hartplatz der SG Thaleischweiler-Fröschen einmal ein Rasenplatz wird. Falls nichts mehr dazwischen kommt, soll bis Sommer 2021 bespielbares Grün sprießen, wo aktuell noch ein Tennenplatz liegt.

Schon vor Jahren wurden erste Weichen für das Projekt gestellt, an dem die Ortsgemeinde Thaleischweiler-Fröschen als Eigentümer des Geländes und der Pächter, die SG Thaleischweiler-Fröschen, beteiligt sind. Während die Ortsgemeinde für den Unterbau verantwortlich zeichnet, ist der Oberbau Part der Spielgemeinschaft. Inzwischen nähert man sich langsam der Bauphase.

Im März war zwischen Gemeinde und Fußballclub ein Pachtvertrag mit 25-jähriger Laufzeit abgeschlossen worden. „Die Gemeinde verpflichtet sich darin, der SG ein Gelände zur Verfügung zu stellen, auf dem diese einen Rasenplatz anlegen kann“, erläutert Bürgermeister Thomas Peifer (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ. Das bedeutet, der Untergrund für den Rasenplatz muss richtig hergestellt werden. Drainage und Beregnungsanlage, all die Einrichtungen, die in den vergangenen Jahren immer mal wieder Probleme bereiteten, müssen erneuert werden.

Bedingt durch die Corona-Pandemie hatte sich der Gemeinderat am Dienstag erstmals seit dem 2. März getroffen. Um keine Zeit zu verlieren, hatten zwischenzeitlich Bürgermeister, Beigeordnete und die Fraktionssprecher der drei im Rat vertretenen Gruppierungen, CDU, SPD und FWG, entschieden, das Ingenieurbüro Orfgen aus Frankenthal, das auf Sportstätten- und Freiraumplanung spezialisiert ist, mit dem Projekt zu beauftragen. Das Büro arbeitet bereits an der Planung, berichtet Peifer. Nichtöffentlich bestätigte der Rat am Dienstag die Entscheidung, vergab weitere Arbeiten. So wird ein Bodengutachten benötigt, und die Standfestigkeit der Flutlichtmasten muss geprüft werden. „Es gibt eine Vielzahl von Fragen, die zu klären sind“, sagt Peifer. Über 100.000 Euro sind im Haushaltsplan eingestellt, um der SG vertragsgemäß ein geeignetes Gelände für einen Rasenplatz zur Verfügung zu stellen. Beim Landkreis Südwestpfalz und der Daniel-Theysohn-Stiftung hat die Gemeinde Zuschussanträge gestellt, um dieses Projekt verwirklichen zu können, das über 100 Fußballerinnen und Fußballern gute Trainings- und Spielmöglichkeiten bieten soll.

Die SG wird dann den Rasenplatz selbst realisieren. Aus dem Sonderprogramm des Landes für Sportprojekte bis Kosten in Höhe von 75.000 Euro erhält die SG einen Zuschuss von 35 Prozent über den Landessportbund. Eine Voraussetzung dafür ist, dass auch die Gemeinde einen Zuschuss von zehn Prozent gewährt. Dem hat der Rat zugestimmt. Zudem hat der Verein die Fühler nach einer Förderung durch die Daniel-Theysohn-Stiftung ausgestreckt.

„Wir gehen davon aus, dass wir mit unseren Arbeiten im Herbst in die Umsetzung gehen können“, sagt Peifer. Ein zweiter Naturrasenplatz auf dem Gelände sei sinnvoll, sind sich Verein und Gemeinde einig. Den IGS-Rasenplatz des Landkreises Südwestpfalz unterhalb des SG-Sportheims darf die Spielgemeinschaft nutzen. Doch ein zweiter Rasenplatz bedeute Entlastung – sowohl was den Trainings- und Spielbetrieb anbelangt, als auch was die Rasenflächen selbst betrifft. Die werden weniger strapaziert, wenn zwei Rasenspielplätze zur Verfügung stehen. Dann könne einem Rasen auch mal eine Extra-Regenerationsphase gegönnt werden.