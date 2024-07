Ralph Schneider möchte erneut Bürgermeister von Knopp-Labach werden. In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats am Freitag, 19.30 Uhr, stellt sich der Landwirt für eine dritte Amtsperiode zur Wahl.

Bei den Kommunalwahlen im Juni hatte es in Knopp-Labach keinen Bewerber für die Urwahl gegeben. Deshalb wird der Ortschef nun vom Gemeinderat bestimmt. Bei dessen Wahl hatte Schneider mit 162 die meisten Stimmen erhalten – das gute Ergebnis wertete der Landwirt als Vertrauensbeweis für die gesamte Ratsmannschaft und als Grundlage für eine erneute Kandidatur als Dorfoberhaupt.

Mit 104 Stimmen zieht Evi Mayer auf Platz zwei in das Gremium ein. Sie ist aufgrund ihrer Tätigkeit im Verkaufswagen der Metzgerei Burgard weit über die Ortsgrenzen hinaus bekannt und war vor Jahren das erste weibliche Ratsmitglied. Auf den dritten Rang kam mit 79 Simmen Peter Klug, gefolgt von Hermann Gries mit 74 Stimmen.

Emil Schneider und Norbert Mayer werden verabschiedet

In der Sitzung werden zwei Urgesteine der Kommunalpolitik verabschiedet: Nach ununterbrochener 35-jähriger Tätigkeit scheiden Norbert Mayer und Emil Schneider aus dem Gemeinderat aus. Schneider war 20 Jahre lang Ortsbürgermeister, weitere 15 Jahre fungierte er als Erster Beigeordneter. Sollte der bisherige Bürgermeister wiedergewählt werden, rücken Arnold Heinz und Danny Lehmann (beide jeweils 39 Stimmen) in den achtköpfigen Rat nach. Ein Mitglied hatte sein Mandat nicht angenommen. Arnold Heinz war in der vergangenen Wahlperiode Zweiter Beigeordneter. Bisher war es so, dass ein Stellvertreter aus dem kleineren Ortsteil Labach kam.