Am Freitagabend hat der Gemeinderat Knopp-Labach in seiner konstituierenden Sitzung Ralph Schneider zum Ortsbürgermeister gewählt und damit in seinem Amt bestätigt.

Schneider wurde von Ratsmitglied Peter Klug als einziger Kandidat vorgeschlagen und erzielte ein einstimmiges Ergebnis. Durch seine Wahl rückte Arnold Heinz aus Labach in den Rat nach und wurde anschließend zum zweiten Beigeordneten wiedergewählt. Erster Beigeordneter wurde Peter Klug als Nachfolger von Emil Schneider, der wie Norbert Mayer und Ingo Berger aus dem Rat verabschiedet wurde. Schneider und Mayer hatten dem Gemeinderat 35 Jahre lang angehört.

Für den parteilosen Ralph Schneider beginnt jetzt die dritte Amtszeit. Schneider ist 51 Jahre alt, verheiratet und hat drei Kinder. Im Ortsteil Knopp führt er einen landwirtschaftlichen Betrieb. Als bisher verwirklichte Projekte fallen ihm spontan die Neugestaltung der Spielplätze und die Spendenaktion für die Knopper Kirchturmuhr ein. Seine zweite Amtszeit bleibt ihm aber hauptsächlich wegen der Bewältigung der Corona-Krise als eine sehr belastende Zeit in Erinnerung. Vorausblickend sollen die angelaufenen Großprojekte Flurbereinigung, die Freiflächen-Photovoltaik-Anlage in Labach und die Verlegung der Glasfaser abgeschlossen werden.