Die Radwege im Zuständigkeitsbereich der Verbandsgemeinden sind 355 Kilometer lang. Die Wartung der Beschilderung ist derzeit nicht geregelt.

In der Südwestpfalz sind rund 355 kommunale Radwegekilometer einheitlich beschildert. Die meisten Streckenkilometer liegen im Bereich der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland (133,4 Kilometer), die wenigsten in den Verbandsgemeinden Pirmasens-Land (16,6) und Zweibrücken-Land (23). Die „Hinweise zur wegweisenden Beschilderung für den Radverkehr in Rheinland-Pfalz“, abgekürzt HBR, bilden die Grundlage für die Wegweiser. Laut dem Landesbetrieb Mobilität werden dabei die Fern- und Nahziele mit den jeweiligen Kilometerangaben ausgewiesen. Zwischenwegweiser geben die Richtung des Streckenverlaufs an. Ergänzt wird dieses Informationsangebot um Ortstafeln, besondere Streckeninformationen wie Gefahrenstellen, Steigungen und Querungen sowie mit Angaben zu touristischen Themenrouten auf Informationstafeln.

Die nach HBR-Wegweisung beschilderten, qualifizierten Radrouten müssen entsprechende Standards bei der Wegeführung, der Gestaltung von Kreuzungen und der Wegebreite bieten. Die Beschilderung muss regelmäßig kontrolliert und gewartet werden. Die Kontrolle ist, wenn die Radwege nicht neben Bundes- und Landesstraßen verlaufen, Aufgabe der Verbandsgemeinden und soll mindestens einmal jährlich erfolgen. Laut Kreisverwaltung kommt es auf den zumeist gemeindeübergreifenden Strecken zu unterschiedlichen Wartungsqualitäten bis hin zu Lücken in der Wegweisung. Dies beeinträchtige die angestrebte Qualitätssteigerung im Radverkehr.

Schätzung: 100 Euro pro Kilometer

Weil sich der bisherige Dienstleister altersbedingt zurückzog, regelt der Kreis die Wartung der Radwegebeschilderung über eine Zweckvereinbarung mit den Verbandsgemeinden neu und schreibt diese als Dienstleistung aus. Das Dahner Felsenland hat einen eigenen Dienstleister, deshalb reduziert sich das Streckennetz, für das die Zweckvereinbarung gilt, auf 242 Kilometer. Die Kosten der Wartungsbefahrung, die die Beseitigung kleinerer Mängel beinhaltet, werden anhand des prozentualen Anteils einer Verbandsgemeinde am gesamten Streckennetz im Landkreis Südwestpfalz umgelegt. Die tatsächlichen Kosten stehen noch nicht fest, den Verbandsgemeinden wurden Schätzungen zur Verfügung gestellt, die auf Kilometerkosten in Höhe von 100 Euro basieren.

Der Zweckvereinbarung haben bereits die Verbandsgemeinden Pirmasens-Land (1662 Euro), Zweibrücken-Land (2300 Euro), Thaleischweiler-Wallhalben (4999 Euro) und Waldfischbach-Burgalben (4963 Euro) zugestimmt. Der Verbandsgemeinderat Rodalben (5828 Euro) entscheidet an diesem Mittwoch darüber. Der Verbandsgemeinderat Hauenstein (4442 Euro) hatte die Höhe der Kosten kritisiert und eine Entscheidung vertagt.