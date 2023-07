Eine strapaziöse Tour steht einigen Radfahren am Samstag bevor. Sie wollen von Hauenstein ins Ahrtal fahren. Für einen guten Zweck.

Am Samstag um 8.30 Uhr startet eine Hauensteiner Radlergruppe am Feuerwehrgerätehaus in der Pirminiusstraße. Ziel ist das Feuerwehrgerätehaus in Ahrweiler, das nach rund neun Stunden reiner Fahrzeit erreicht werden soll. Zwischen Start und Ziel liegen 1680 Höhenmeter und 225 Straßenkilometer, die man nonstop auf dem Rennrad zurücklegen will. Der Zweck der Strampelei: Die Gruppe will Spenden einfahren für Betroffene der Flut im Ahrtal, die sich gerade zum zweiten Mal jährt. Rund 7000 Euro haben sich schon auf dem Spendenkonto gesammelt.

„Uns geht es nicht nur darum, Geld zu sammeln, um Betroffenen zu helfen. Das ist wichtig. Es ist uns aber genauso wichtig, darauf hinzuwirken, dass die Menschen im Ahrtal und die immensen Flutschäden, die noch bei weitem nicht aufgearbeitet sind, im Fokus bleiben“, sagt Nicolas Engel, von dem die Idee für die Benefiztour stammt. Denn: „Wenn man aktuelle Bilder aus der betroffenen Region sieht, dann muss man erschreckt feststellen, dass zwei Jahre nach der Flut bei weitem noch nicht alles so ist, wie es sein könnte und eigentlich sein müsste“, sagt er. Der Erlös wird an den Kreisfeuerwehrverband Ahrweiler übergeben, der ihn an die Familien von Feuerwehrangehörigen weiterleitet, die von der Katastrophe besonders betroffen sind. Die Spende sei ausschließlich als Hilfe für von der Flut gebeutelte und damit in Not geratene Menschen gedacht, betont der Initiator.

Verpflegungspause alle 60 Kilometer

Der 26-Jährige hat unlängst das Amt des Wehrführers der Hauensteiner Feuerwehr übernommen und ist bereits seit 2007 – angefangen von der Jugendwehr – bei der Feuerwehr aktiv. Für die Wehrleute in der VG Hauenstein wurde die Hilfe für das Ahrtal seit der Flutnacht vom 14. auf den 15. Juli zur Herzensangelegenheit. Nicht nur wurde sehr oft Feuerwehrdienst an der Ahr geleistet, um die Wehren vor Ort zu entlasten. Auf Initiative des langjährigen stellvertretenden Wehrführers Ernst Bosch aus Lug, der sehr enge und familiäre Kontakte ins Ahrtal pflegt und die Tour der Radsportler mit vorbereitete, wurde auch ein mittlerer fünfstelliger Eurobetrag an die Betroffenen der Flut geschickt.

Die Route der Tour führt über Bad Kreuznach, das Nahe- und das Mittelrheintal bis Sinzig, wo man dann ins Ahrtal Richtung Ahrweiler abbiegen wird. Etwa alle 60 Kilometer – bei Rockenhausen, Oberwesel und Andernach – soll eine knappe Verpflegungspause eingelegt werden. Für ausreichend flüssige und feste Nahrung sorgt dabei als Begleitfahrzeug ein MTW aus dem Fuhrpark der Hauensteiner Wehr.

„Trainingslager“ auf Mallorca

Ideengeber Engel , der als Chemielaborant bei der BASF sein Geld verdient, ist Hobbysportler, hat zur Vorbereitung auf die Tour rund 4000 Trainingskilometer in den Beinen, darunter auch runde 1000 bei einem „Trainingslager“ auf Mallorca. Bei seinen Trainingsrunden ist er oft mit Tobias Dreyer unterwegs, der derzeit bei Laufwettbewerben in der Region Podiumsplätze sammelt. Mit dem Feuerwehrchef machen sich am Samstag auch die Triathleten Roland Messemer und Ultra-Sportler Stefan Riffel sowie Benny Bohlender, Patrick Seibel, Jens Kreuzer und Guido Winkler auf den Weg nach Norden.

„Möglicherweise stoßen am Samstag auch noch andere Teilnehmer dazu. Da sind wir flexibel“, meint Engel, der die Feuerwehr als wichtiges Hobby bezeichnet und auch noch als Veranstaltungstechniker tätig ist. Den Startschuss wird Bürgermeister Patrick Weißler geben. Vorgesehen ist, dass er um 8 Uhr ein paar Worte an die Teilnehmer richtet, ehe sich der Tross um 8.30 Uhr auf den Weg macht. Ein Vergnügen wird die Tour nicht sein: Für Samstag sind wieder Temperaturen jenseits der 30 Grad prognostiziert.

Spendenkonto

Fluthilfe FW Ahrtal; VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau: IBAN DE 42 5489 1300 0013 1371 02