Zu seiner Saisoneröffnung erwartet der Radsportclub ( RSC) Zweibrücken am Sonntag, 8. März, 130 bis 150 Teilnehmer. Sie starten zwischen Start 9 und 11 Uhr am Tennisheim Weiß-Blau beim Hallenbad und können aus zwei Rundtouren wählen: eine 46 Kilometer lange Tour über Wiesbach, Krähenberg, Maßweiler und Contwig sowie eine die 73 Kilometer lange Tour zusätzlich über Hermersberg, Weselberg und Saalstadt. Teilnehmen kann jeder, ein Helm ist Pflicht. Am Fuß des Fauster Bergs unterhalb von Maßweiler ist eine Verpflegungsstation aufgebaut. Am Tennisheim gibt es Kaffee und Kuchen. Die Teilnehmergebühr beträgt fünf Euro.