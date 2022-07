Schon wieder muss Reifenbergs Bürgermeister Pirmin Zimmer etwas an der neuen Ortsdurchfahrt bemängeln. Dieses Mal sind es Straßenmarkierungen an der abknickenden Vorfahrt .

Der Radius der Straßenmarkierung wurde laut Zimmer viel zu klein gewählt. Die Folge: Entgegenkommende Autos im Verlauf der Hauptstraße zur Zweibrücker Straße könnten sich gefährlich nahe kommen. Zudem gebe es einige Reifenberger, die beim Rechtsabbiegen von der unteren Hauptstraße in die Bauertstraße nicht anhalten, sondern am falsch gezogenen Markierungsradius vorbeifahren. Auch das, so Zimmer, könnte zu brenzligen Situationen führen.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) habe mittlerweile zugesagt, die Linien zu entfernen und neu aufzubringen - dann richtig bis hin zum Bordstein der Haupt- und Bauertstraße. Die Farbe, so Zimmer, soll mittels Chemie von der Straße abgelöst werden. Rückstände gebe es keine.

Nicht der erste Fehler

Es ist nicht das erste Mal, dass bei der Sanierung der Reifenberger Ortsdurchfahrt Fehler passieren. Anfang des Jahres fiel auf, dass mehrere Straßenschilder nach der Sanierung falsch beschriftet oder angebracht waren. So wurde beispielsweise aus der Kellinger Straße die „Kellinigerstraße“, aus Rieschweiler-Mühlbach „Riesweiler-Mühlbach“ und aus der Zweibrücker Straße die „Zweibrückenstraße“. Zimmer gab damals einem Subunternehmen der Baufirma, welches für die Schilder zuständig gewesen ist, die Schuld.