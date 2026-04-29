Das deutsch-französische Kooperationsprojekt „Radeln grenzenlos“ lädt für Sonntag, 3. Mai, zum fünften Mal zu einem Tag voller Bewegung und Begegnungen ein.

Zwischen den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland und Sauer-Pechelbronn erwartet die Besucher ab 10 Uhr ein buntes Programm: geführte und freie Fahrradtouren, Mitmachaktionen, Spiele, Livemusik und regionale Köstlichkeiten. Auf rund 50 Kilometern Radwegen zwischen den Nordvogesen und südlichem Pfälzerwald lässt sich die Landschaft entdecken.

Entlang der vier grenzüberschreitenden Routen laden zwölf Festplätze zum Verweilen ein – mit Angeboten für Familien und Gelegenheiten, den deutsch-französischen Austausch zu feiern. Dazu gehören Workshops wie Fahrraddeko und Postkarten basteln, Kinderschminken, eine Hüpfburg und große Holzspiele. Ausstellungen zeigen Kunsthandwerk, elsässische Keramik, Metallkunst und mehr.

Fahrrad-Smoothie und Ritterspielplatz

Zu den Höhepunkten zählen der Fahrrad-Smoothie, ein Ritterspielplatz sowie eine Wald-Entdeckungstour. Für Erwachsene gibt es wieder die Stempelaktion: Wer sich diesseits und jenseits der Grenze einen Stempel sichert, dokumentiert seine grenzüberschreitende Tour.

Auch Kinder bis zwölf Jahre kommen auf ihre Kosten. Beim „Stempelspiel“ gilt es, an teilnehmenden Ständen spannende Fahrrad-Challenges zu meistern. Wer vier unterschiedliche Stempel sammelt, erhält am Ende eine kleine Überraschung. Kostenloses Kinderschminken gibt es für die „kleinen Besucher“ von 11 bis 13 Uhr in Hirschthal und von 14 bis 16 Uhr in Nothweiler. „Ribambella“ sorgt mit ihren Kreationen für strahlende Gesichter.