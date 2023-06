„Es macht mich traurig, dass es mit dem Glasfaserausbau in der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land durch Unsere Grüne Glasfaser (UGG) nichts wird. Nachdem diese versprochen hatte, alle Annexen, Mühlen und Gehöfte mit Glasfaser zu versorgen, steht sie nicht mehr zu ihren Versprechungen.“ Das sagte Ortsbürgermeister Marco Maas am Dienstagabend vor dem Schweixer Ortsgemeinderat.

Maas verwies darauf, dass man in der Verbandsgemeinde einig gewesen sei, dass entweder alle oder keine Gemeinde mit Glasfaser versorgt werden. Nach dem Rückzug der UGG sei man mit der Deutschen Glasfaser (DGG) im Gespräch. Hier gelte im Moment nicht mehr das Votum „entweder alle oder keine Ortsgemeinde“. Aktueller Stand der Verhandlungen ist laut Maas, dass die DGG nicht nur Lemberger Ortsbezirke wie die Langmühle oder die Glashütte beim Glasfaserausbau nicht berücksichtigt, sondern auch um Schweix einen Bogen macht. In Schweix würden zu viele alte Leute wohnen, die keinen Glasfaseranschluss wollten. Mit der Pfälzischen Maschinenfabrik habe man lediglich einen größeren Gewerbebetrieb.

140 Euro durch Windkraft

Die FP Lux Wind GmbH, die in Kröppen Windkraftanlagen betreibt, hat insgesamt sechs Ortsgemeinden eine finanzielle Beteiligung nach dem Erneuerbaren Energiegesetz angeboten. Schweix erhält vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2040 einen jährlichen Betrag von 140 Euro. Weil sich der Gemeinderat im Genehmigungsverfahren für die beiden jüngsten Windkraftanlagen bei Kröppen gegen deren Bau ausgesprochen hatte, stimmten zwei Ratsmitglieder gegen einen Vertragsabschluss. Da die Ratsmehrheit für den Vertrag war, wird Bürgermeister Maas die Vereinbarung mit der Firma FP Lux Wind GmbH & Co KG in der kommenden Woche unterschreiben. dan