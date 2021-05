Derzeit läuft im Bechhofer Baugebiet Am Neupeter Hof am östlichen Ortsausgang in Richtung Lambsborn noch das Umlegungsverfahren. Wenn das abgeschlossen ist, kann mit der Erschließung und der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden. Planer Michael Decker vom gleichnamigen Kuseler Ingenieurbüro präsentierte am Dienstagabend im Bauausschuss die Pläne für die Erschließungsstraßen.

In dem 1,3 Hektar großen Baugebiet sollen bis zu 25 Baugrundstücke entstehen. Das Gelände wird von den Pfalzwerken erschlossen. Für die 2000 Quadratmeter Verkehrsflächen präsentierte Decker drei Varianten, die zwischen 430.000 und 435.000 Euro kosten. Unterschiede ergaben sich beim Straßenausbau und der Wegeführung. Einstimmig schlug der Bauausschuss dem Gemeinderat die Variante mit rötlichem Pflaster vor.

Zudem werden Veränderungen am Wirtschaftsweg vorgenommen, der das Gebiet im Osten abgrenzt. Er soll das Außenwasser der Felder am Baugebiet vorbei leiten. Rund 60.000 Euro sind laut Decker dafür vorgesehen. Ebenfalls fix ist der Verlauf des Radweges Richtung Lambsborn. Für ihn sind 48.000 Euro vorgesehen. Das bislang im Nirgendwo endende Stück Fuß- und Radweg wird parallel zur Landesstraße bis zum Feldweg fortgeführt. Die Bauherren zahlen Erschließungskosten für die Straße, aber nicht für Feldweg und Radweg.

Spalt in Rosenkopfer Straße

Bürgermeister Paul Sefrin wies auf eine Gefahrenstelle in der Rosenkopfer Straße hin. Auf einer Länge von 50 Metern hat sich ein größerer Spalt zwischen Bordstein und Pflaster gebildet. „Der Spalt ist so breit und die Absenkung ist so stark, dass das die Verkehrssicherheit gefährdet“, sagte Sefrin.

Annika Bartmann, stellvertretende Leiterin des Bauamts der Verbandsgemeinde, teilte Sefrins Einschätzung. Sie geht davon aus, dass die Reparatur zwischen 90 und 100 Euro je Quadratmeter kosten könnte. Die betroffene Fläche sei etwa 60 Quadratmeter groß, mit bis zu 6000 Euro sei zu rechnen. Sefrin wies darauf hin, dass im Haushalt 20.000 Euro für solche Maßnahmen vorgesehen seien. „Keine Frage, das müssen wir machen lassen“, bemerkte Achim Scherer (SPD). Einstimmig empfahl der Ausschuss dem Rat die Zustimmung.

Problem in Germannstraße

Im Straßenausbauprogramm der Gemeinde steht die Germannstraße an erster Stelle. Jetzt ist ein Problem aufgetaucht. Am Übergang der Germannstraße in die Waldstraße steht eine Mauer, die zu Beginn etwa 60 Zentimeter hoch ist, bis in die Waldstraße aber auf eine Höhe von 2,50 Meter ansteigt.

„Nach der Absprache mit dem Versorgungsunternehmen sind wir zur Auffassung gekommen, dass wir angesichts des Zustands der Mauer den Gehweg nicht ausbauen können“, sagte Bartmann. Das Geländer ist marode, die Mauerkrone schadhaft, in der Mauer gibt es Risse. Es bestehe die Gefahr, dass sie zusammenbricht. Ein Statiker habe sich die Mauer angeschaut, und er rät, die Standsicherheit untersuchen zu lassen. Rund 8000 Euro würde das Gutachten kosten.

Sollte die Mauer so stark beschädigt sein, dass sie abgerissen werden müsste, könnte das etwa 200.000 Euro kosten, beantwortete Bartmann eine Frage von Achim Scherer. Das hätte Folgen. „Das würde unser Ausbauprogramm erheblich reduzieren“, bemerkte Scherer. „Für die Sanierung der Mauer wurden keine Mittel beantragt, wir müssten einen Aufstockungsantrag stellen. Wenn er nicht genehmigt wird, müsste man die Mauer als eigene Maßnahme ansetzen“, bemerkte Annika Bartmann.

Um die Belastung der Bechhofer durch die wiederkehrenden Beiträge niedrig zu halten, hatte der Gemeinderat Bechhofen den rund 800.000 Euro teuren Ausbau der Germannstraße in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt der Germannstraße – die Arbeiten könnten im Frühjahr 2022 beginnen – soll dann so gewählt werden, dass der Einmündungsbereich mit der Mauer ausgespart werden kann. Grundsätzlich könne die Mauersanierung über wiederkehrende Beiträge finanziert werden, betonte Bartmann.

Historische Mauer sanieren

Der Bauausschuss beschäftigte sich mit einer weiteren Mauer. Die historische Sandsteinmauer am alten Friedhof ist in einem schlechten Zustand. „Die Mauer hat historischen Charakter, wir hatten schon einmal die Überlegung angestellt, die schlechten Mauerteile abzureißen“, erinnerte Sefrin. Er berichtete von einem Gespräch mit Lambsborns Ortsbürgermeister Rudi Molter, in dem die Friedhofsmauer zur Sprache kam. Lambsborn hatte ein ähnliches Problem und sich für die Sanierung entschieden. Er habe mit der Firma Arnold Ernst aus Kaiserslautern gesprochen, die die Lambsborner Mauer saniert habe. Sie würde die Bechhofer Friedhofsmauer für rund 20.000 Euro sanieren.

Achim Scherer begrüßte die Sanierung. Hier würde ein Stück Ortsgeschichte wieder hergerichtet, bemerkte er. Sefrin informierte, dass ausreichend Steine und Abdeckplatten vorhanden seien, um die Mauer wieder aufzubauen. Im Haushalt sei kein Ansatz für die Arbeiten enthalten, da die Firma aber erst in einem Jahr mit den Arbeiten beginnen könne, sei noch ausreichend Zeit, um die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen. Der Bauausschuss empfahl dem Gemeinderat einstimmig, die Mauer wieder herrichten zu lassen. Der Rat trifft – wie in anderen Punkten – die endgültige Entscheidung.