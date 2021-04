Trotz Corona und völlig coronakonform: Das Rätschen an den Kartagen, ein alter katholischer Brauch, wurde in Hauenstein nicht vergessen. Statt in Gruppen mit zehn oder 15 Rätschern zogen Messdiener und Mitglieder der katholischen jungen Gemeinde in Zweier- und Dreier-Gruppen singend und rätschend durch die Straßen und übernahmen somit den Dienst der am Gründonnerstag verstummten Glocken. Fünf Gruppen – „Immer nur mit Mitgliedern aus höchstens zwei Haushalten“, betonte Judith Schöffel, die das Rätschen vorbereitet hatte – machten sich am Karfreitag um 8, um 12 und um 18 Uhr auf den Weg durch die Gemeinde. Auch am Karsamstag wurde morgens gerätscht. Das sonst übliche Sammeln entfiel wegen der Pandemie, aber Judith Schöffel hatte am Samstag ein Dankeschön für die Teilnehmer parat.