Umgestürzte Bäume haben über Pfingsten den Queichtalwanderweg blockiert und Wanderern und Radfahrern vorerst einen Umweg beschert.

Der Queichwanderweg war aufgrund der teilweise heftigen Windböen über die Pfingsttage an einer vielbegangenen Wegstrecke heftig in Mitleidenschaft gezogen worden. Knapp zehn ausgewachsene Fichten und Buchen, die direkt oberhalb der Fischweiher zwischen dem unteren Weg und dem etwas oberhalb liegenden historischen Schuhfabrikarbeiterwegs solitär in der steilen Halde standen, sind entwurzelt worden und legten sich auf die Breite von 30 Metern quer über den Wanderweg, der an dieser Stelle auch zum Queich-Radweg zählt. Eine riesige Fichte ist sogar im Bereich Fischweiher zwischen zwei Fischbecken zum Liegen gekommen. Der Weg wurde sofort gesperrt und wird möglichst schnell geräumt werden. Es wird vermutet, dass neben den heftigen Windböen auch die langanhaltende Trockenheit die Entwurzelung der ansonsten gesunden Riesenbäume in der steilen Halde begünstigt haben könnte. Queichtalbesucher mussten auch am Pfingstdienstag einen längeren Umweg auf der südlichen Rundwegtrasse in Kauf nehmen.