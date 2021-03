Die Landesforstverwaltung hat an der Hauensteiner Queichquelle Wort gehalten: Das Riesenplakat ist weggeräumt, die Sicht übers Tal ist wieder frei. Zuvor hatten Wanderer den Standort kritisiert: Das Anliegen, die Natur zu schützen sei zwar wichtig, doch das Hinweisschild stand direkt vor den Sitzbänken an der Queichtalaue.

Der Forst hatte auch in der Südwestpfalz in den vergangenen Wochen mit großformatigen Schildern in der Natur auf die Klima- und Waldprobleme hinweisen wollen. Ein Schild stand jedoch an ungünstiger Stelle: direkt an der Queich-Quelle im Blickfeld der schönsten Sitzbänke an der idyllischen Talaue.

Die Forstverwaltung und der Revierleiter des Forstreviers, Gerald Scheffler aus Hauenstein, nahmen die Kritik von Wanderern ernst, sahen sich das Projekt vor Ort an und versprachen Abhilfe. Auch die Jedermanns-Turner des Hauensteiner Turnvereins, die seit vielen Jahren den Platz um die Queich-Quelle sauber halten, hatten sich kürzlich schriftlich bei der Forstverwaltung über den unglücklichen Standort beschwert.

Seit einigen Tagen steht das über drei Meter lange Hinweisschild 100 Meter weiter an der Weggabelung des Queich-Rundweges und des Steilweges zur Pfälzerwald-Hütte „Dicke Eiche“. Manche Wanderer hätten es gern auf den Parkplatz Farrenwiese versetzt. Aber dort könnte die Botschaft zum Naturschutz leicht übersehen werden.