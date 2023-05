Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Großbundenbach wird sich am Energetischen Quartierskonzept beteiligen. Der Gemeinderat legte am Mittwochabend ein Gebiet fest, das dafür in Frage kommt.

Bernd Hofer, Beigeordneter der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, stellte dem Gemeinderat das Energetische Quartierskonzept vor. Neun Orte aus der Verbandsgemeinde hätten sich bereits für