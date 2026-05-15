Rodalben „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“: Villa Bruderfels in Rodalben zertifiziert

Beate Bold (Mitte) hat für ihren Betrieb, die Villa Bruderfels, die Zertifizierung „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“
Beate Bold (Mitte) hat für ihren Betrieb, die Villa Bruderfels, die Zertifizierung »Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland« erhalten. Landrätin Susanne Ganster überreichte die Urkunde, für die VG gratulierte Bürgermeister Peter Spitzer.

Die Rodalber Villa Bruderfels ist als „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ zertifiziert worden.

Landrätin Susanne Ganster hat Beate Bold, der Inhaberin der Villa Bruderfels, Urkunde und Plakette des Deutschen Wanderverbandes überreicht. Die Zertifizierung gilt zunächst für drei Jahre und verpflichtet dazu, in dieser Zeitspanne die Qualitätskriterien zu erfüllen, erklärte Ganster. Dazu gehören Angebote, um Ausrüstung und Kleidung der Wanderer zu trocknen, Schuhe zu reinigen und Lunchpakete zuzubereiten. Eine Wanderapotheke soll es geben, Wanderinformationen bereitgehalten und die Gäste beraten werden. Mittlerweile haben laut Ganster 17 Betriebe als Gastgeber und ein Gastronomiebetrieb in der Südwestpfalz diese Auszeichnung erworben, in der Pfalz gebe es derzeit 34 Qualitätsgastgeber.

Peter Spitzer, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rodalben, zeigte sich erfreut, dass es einen weiteren Qualitätsgastgeber in der Verbandsgemeinde gibt. Das sei gut für den Tourismus. Die Villa Bruderfels liegt direkt am Felsenwanderweg, umgeben von Natur, und sei damit ideal für einen ruhigen Aufenthalt.

Seit 1986 Hotel garni

Die Eltern von Beate Bold, Erika und Günter Bold, kauften das Gebäude im Jahre 1986 und bauten es zum Hotel garni um. 2011 übereigneten sie das Haus ihrer Tochter. Die Villa Bruderfels verfügt über neun Zimmer, meist Doppelzimmer, die unter der Woche oft Monteure – seit Corona seien es weniger Handelsreisende – belegten, sagte Bold. Am Wochenende seien Wanderer und Biker zu Gast.

Um Einkauf und Frühstück, unter anderem mit hausgemachten Marmeladen, kümmere sie sich selbst, bei den Zimmern und im Garten helfen Mitarbeiter. 1200 Übernachtungen jährlich könne sie im Schnitt verbuchen. „Nach dem ruhigen ersten Vierteljahr ist der Mai ausgesprochen gut gestartet“, berichtete Bold.

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