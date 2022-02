Wer gerne in der Kindertagespflege arbeiten möchte, kann bei der Kreisverwaltung Südwestpfalz dafür einen Qualifikationskurs im März absolvieren.

Wer Kinder in ihrer Entwicklung begleiten, unterstützen und fördern möchte, bringt laut Kreisverwaltung gute Voraussetzungen für die Kindertagespflege mit. Der Landkreis sucht für den Bereich der Kindertagespflege noch Interessenten. In Kooperation mit der Katholischen Familienbildungsstätte Pirmasens wird im März eine Qualifizierungsmaßnahme zur Kindertagespflegeperson angeboten. Der Kurs ist eine der Voraussetzungen für den Erhalt einer Pflegeerlaubnis durch das Jugendamt.

Der Kurs beginnt am 7. März. Die Infoveranstaltungen dazu findet am Donnerstag, 10. Februar, in digitaler Form statt. Anmeldungen zu den Infoveranstaltungen nimmt die Katholische Familienbildungsstätte unter Telefon 06331 203 9715 oder per Mail an info@fbs-pirmasens.de entgegen. Bei Interesse und Rückfragen gibt die zuständige Fachberatung Kindertagespflege der Kreisverwaltung Südwestpfalz, Nina Klein, weitere Informationen. Sie ist unter Telefon 06331 809110 oder per E-Mail unter n.klein@lksuedwestpfalz.de erreichbar.