Was lange währt, wird endlich eingeweiht: Am Sonntag werden drei neue Rundwanderwege rund um Schmalenberg offiziell für Wanderer freigegeben. Für den Pfälzerwaldverein (PWV) Schmalenberg, für den diese Wege eine Herzensangelegenheit sind, ein Grund, groß zu feiern. Über 200 Wanderfreunde haben sich bereits für die Auftaktwanderung am Sonntag angemeldet.

Auf einer der Holzbankgarnituren, die entlang der drei Wege aufgestellt sind, lassen die Vorsitzende des PWV, Ute Wilking, und Stellvertreter Dieter Rutz die Geschichte Revue passieren.