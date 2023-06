Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer kreativen Aktion motiviert die Gruppe „Junge Familie“ des Pfälzerwald-Vereins Hauenstein zum Wandern: In Kooperation mit der Landesinitiative „Rheinland-Pfalz – Land in Bewegung“ hat sie bereits im Mai das Programm „Finde den Stein“ gestartet. Was steckt dahinter?

„Egal ob jung oder alt, jede und jeder kann mitmachen“, heißt es in der Einladung zum „Wandern an die schönsten Orte rund um den Luftkurort Hauenstein“.