Rotkäppchen und der Wolf in einer neuen Inszenierung bringt der Puppenpalast Saarbrücken im Januar in Dahn und Thaleischweiler-Fröschen auf die Bühne. Puppenspieler Michael Henne feiert dabei ein Jubiläum.

Seit 20 Jahren gibt es den Puppenpalast Saarbrücken. Im Januar gastiert er am Mittwoch, 18. Januar, im Rathaussaal in Dahn. Am Freitag, 20. Januar ist er in Thaleischweiler-Fröschen im katholischen Pfarrheim zu Gast. Die Vorführungen beginnen jeweils um 16 Uhr.

In diesem Jahr erleben der Kasper und seine Freunde wieder neue spannende Abenteuer im Märchenwald. Rotkäppchen und der Wolf, in neuer Inszenierung mit neuen Kulissen und Lichteffekten, treffen im Märchenwald auf die Großmutter und den Jäger. Der Kasper und das Krokodil sowie Carlos der Rabe sind ebenfalls mit dabei. Das einstündige Märchen wird in vier Akten mit von Hand gefertigten Holzhandpuppen aufgeführt und ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren. Das Puppentheater lädt außerdem die Kinder zum Mitmachen ein.

Nach dem Stück können sich die Kinder mit den Puppen fotografieren lassen.

Info

Der Eintritt kostet zwischen sechs und 11,50 Euro. Karten gibt es an der Tageskasse oder im Vorverkauf unter der E-Mail-Adresse HenneShow@gmx.de.