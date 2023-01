Unter dem Motto „Disco“ werden die Narren des Männergesangvereins bei den Prunksitzungen am 10. und 11. Februar ab 19.31 Uhr zum 50. Mal die Turnhalle der Grundschule zum Beben bringen.

Der Männergesangverein (MGV) samt Dirigentin ist bekannt für seine gesanglichen Themenauftritte bei den Prunksitzungen. Im Jubiläumsjahr darf man sich auch auf einige Revivals beliebter Darsteller freuen. Im Verein ist man stolz auf die „Eigengewächse“, die die Lachmuskeln der Zuschauer strapazieren. Eine Entdeckung ohne Bruchweiler Wurzeln, die aber schon lange mit dazugehört, ist Susanne Hitpass. Sie hat es familiär vor vielen Jahrzehnten nach Bruchweiler gezogen, ursprünglich kommt sie aus dem Rheinland. Humor ist der 1967 geborenen Kinderkrankenschwester angeboren, doch die Fastnacht hat sie erst in Bruchweiler entdeckt: „Das war reiner Zufall, mit Fastnacht hatte ich vorher nichts am Hut“ erinnert sie sich. Bei einem Liedvortrag auf dem Geburtstag eines Freundes wurde ihr komödiantisches Talent entdeckt. Danach hat sie einige närrische Vorträge bei den Prunksitzungen gemacht, bis sie beim Frauenfasching im Sängerheim die Moderation übernahm: „Ich bin da wirklich einfach so reingerutscht, aber ich hab Spaß daran gefunden“.

Seit einigen Jahren nun moderiert sie im Duett mit Christian Burkhart auch die großen Prunksitzungen des MGV. „Das ist schon richtig Arbeit im Vorfeld, wir treffen uns etwa acht Wochen vorher und beginnen damit, ein Konzept zu machen“ erzählt sie. Auch die passenden Kostüme zum jeweiligen Thema denken sie sich selber aus. „Das, was am Abend der Sitzung so locker flockig rüberkommt, ist in Wirklichkeit richtig anstrengend“, sagt Hitpass. „Wir haben zwar ein Konzept, aber wir kleben nicht dran, es muss immer Raum geben für spontane Reaktionen und Witze. Aber wenn man dann spürt, dass das Publikum mitgeht und Freude hat, dann wird man davon durch den Abend getragen“. Die Nervosität im Vorfeld sei verschwunden, sobald sie die Bühne betritt.

Unterschiedliche Dialekte als Gag-Konzept

Eine Quelle für Gags sind auch die beiden Dialekte der Moderatoren. Burkhart in „Bruchweilerisch“ und Hitpass in Hochdeutsch. So spricht sie auch im Alltag. Diesen Gegensatz setzen beide Moderatoren bewusst ein, nehmen sich dabei öfter mal selber auf die Schippe, Hitpass versucht sich im Dialekt und Burkhart in Hochdeutsch und schon brüllt der Saal. „Diese Sitzungen sind mit unheimlich viel Arbeit davor, am Abend und danach verbunden. Aber es ist klasse, wie sich auch aus anderen Vereinen Leute anbieten, zu helfen. Unter den Aktiven auf der Bühne sind wir wie eine große Familie, da gibt jeder sein Bestes, das ist schon eine tolle Erfahrung“ sagt Hitpass.

Info

Die Karten im Vorverkauf zu den Prunksitzungen gibt es ab 13. Januar für zwölf Euro bei „Sell&Jenes“ in der Raiffeisenstraße.