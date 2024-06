Weil er eine kinderpornografische Datei besaß, hat das Pirmasenser Schöffengericht einen 22-Jährigen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt. Es war ein untypischer Fall.

Die Anklage hatte noch auf Besitz je einer kinder- und einer jugendpornografischen Datei auf dem Smartphone gelautet. Aber nach einer Diskussion der Beteiligten, was auf den Dateien zu sehen ist, wie alt die darauf Abgebildeten sind und welche Dateien eigentlich angeklagt sind, beschränkte das Gericht die Anklage auf eine kinderpornografische Datei.

Freunde hätten ihm die Datei, sogenannte Sticker, geschickt, gab der Angeklagte an. Er habe es humorvoll gefunden und gespeichert. Das kindliche Alter der abgebildeten Person sei ihm nicht aufgefallen. „Ich dachte nicht an Pornografisches, sondern an etwas Lustiges“, betonte der 22-Jährige. Aber Staatsanwalt Martin Kiefer belehrte ihn: „Kinder, die Sex haben, sind nicht lustig“. Kinder unter 14 Jahren, die ihre Geschlechtsteile zeigen, das sei Kinderpornografie. Das dürfe man nicht besitzen. Wenn man so etwa geschickt bekomme, müsse man es sofort löschen und aus solchen Gruppen sofort rausgehen, riet Kiefer.

Nicht der „typische Angeklagte“

Verteidiger Werner Frankenstein betonte, dass sein Mandant in den Besitz gelangt sei, ohne am strafbaren Bereich Interesse zu haben. Die zurzeit noch geltende Mindeststrafe von einem Jahr sei in diesem Fall zu hoch. Auch der Vorsitzende Richter hob hervor: Der 22-Jährige sei „nicht der typische Angeklagte im Zusammenhang mit Kinderpornos“. Deshalb bleibe das Gericht am untersten Strafrahmen. Der Richter hatte es jedoch abgelehnt, die Verhandlung auszusetzen, bis die Gesetzesänderung, die die Mindeststrafe herabsetzt, in Kraft getreten ist. Da der Angeklagte nicht vorbestraft ist, in Arbeit steht, integriert und familiär eingebunden ist, setzte das Gericht die Strafe zur Bewährung aus. Als Auflage muss er 500 Euro an den Pakt für Pirmasens zahlen. Außerdem wurde sein Handy eingezogen und er muss die Verfahrens- und Anwaltskosten tragen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.