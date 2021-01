Über Monate soll ein heute 61-jähriger Mann aus dem Stuttgarter Raum einer Internet-Bekanntschaft aus der Verbandsgemeinde Rodalben das Leben zur Hölle gemacht haben. Schließlich beobachteten Arbeitskollegen der Frau und das halbe Dorf, ob der Angeklagte in der Nähe war. Am Donnerstag musste er vor der Strafrichterin erscheinen.

„Mit Liebe hat das nichts zu tun“, betonte Richterin Jessica Straßer am Donnerstag in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Pirmasens. Der Angeklagte habe die Frau „auf krankhafte Art verfolgt und sich als Opfer dargestellt. Es verschlägt einem fast die Worte“, sagte die Richterin.

Im Juli 2019 passte der Angeklagte die Frau an ihrem Auto auf dem Parkplatz ihres Arbeitgebers in Pirmasens ab. „Reich mir die Hand zur Versöhnung“, habe er sie aufgefordert, gab der 61-Jährige am Donnerstag an. Aber sie habe keinen Kontakt mehr gewollt und ihm das schon zuvor gesagt, erzählte die 49-Jährige. Erst als sie telefonierte, habe er sie wegfahren lassen.

Mit GPS-Tracker am Auto verfolgt

Im September 2019 sei er mit einem Blumenstrauß an ihrer Wohnung in der Verbandsgemeinde Rodalben erschienen, als sie nachts von einem Fest nach Hause kam. Sie habe den Strauß aber nicht annehmen wollen und den Mann aufgefordert zu gehen, sagte die Frau weiter. Schließlich hätten sie sich die Blumen hin- und hergeworfen. Sie habe ihre Haustür deshalb nicht schließen können.

Der Angeklagte räumte vor Gericht ein, dass er einen GPS-Tracker am Auto seiner Bekannten befestigt hatte. Ihr Anwalt habe zuvor zivilrechtliche Ansprüche angekündigt – eine „Eskalationsstufe des Anwalts“, nannte es der Mann. Mit dem Tracker habe er beweisen wollen, dass die Frau wie immer lebt und somit unter keinen psychischen Beeinträchtigungen leidet.

Freunde ließen sie nicht mehr allein

Anfang Oktober 2019 habe er gefordert, sie solle keine gerichtliche Unterlassungsverfügung gegen ihn beantragen, und gedroht, ihr „ein Messer in den Hals zu stechen oder ein hochkonzentriertes Arbeitsmittel in die Augen zu tropfen, nachdem er sie mit Chloroform betäubt“ hätte. Seitdem sei sie in Hab-Acht-Stellung gewesen, wenn sie das Haus verließ, und Freunde hätten sie nicht mehr allein heim lassen, berichtete die Frau.

Die 49-Jährige erwirkte beim Familiengericht eine Gewaltschutzverfügung, die es dem Mann untersagte, Kontakt zu ihr aufzunehmen und sich näher als 100 Meter im Umkreis ihrer Wohnung und Arbeitsstätte aufzuhalten. Aber das ignorierte der Angeklagte. Er ließ Blumen vor ihre Wohnungstür legen und Briefe in ihren Briefkasten einwerfen. Er habe das Abstandsgebot eingehalten, da er nicht selbst vor Ort gewesen sei, argumentierte der 61-Jährige. Aber Richterin und Staatsanwalt belehrten den Mann, das sei juristisch „Kontaktaufnahme in mittelbarer Täterschaft“.

Ihr „Gesicht regelrecht zerfetzen“

Im Januar 2020 drohte er ihr in einem Brief mit einem Anschlag: Er werde ihr „Gesicht regelrecht zerfetzen und eine Notoperation nach der anderen“ würde erfolgen müssen. „Ich habe Angst gehabt“, betonte die Bedrohte vor Gericht. Der 61-Jährige hingegen sagte, er habe die Drohung „deaktiviert“. Er habe ihr nie Angst einjagen wollen und hätte das nie getan.

In seinem Schlusswort behauptete der Angeklagte, er habe nur mit der Frau reden wollen. Es sei ein „Kontrollverlust“ gewesen. Er habe nur Schadenersatzansprüchen vorbeugen wollen. Und aus seinen Liebesbriefen seien „nur bittere Rosinen rausgepickt worden“. Er habe jetzt eine neue Freundin, und es werde nicht wieder vorkommen, versprach er.

Richterin hadert mit Bewährung

Richterin Jessica Straßer verurteilte den 61-Jährigen wegen Nötigung in zwei Fällen, Verstoßes gegen das Bundesdatenschutzgesetz, Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz in acht Fällen und Bedrohung in einem Fall zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten. Als Auflage muss der Mann 2000 Euro an den Weißen Ring zahlen – 1000 Euro weniger, als von der Staatsanwaltschaft gefordert.

Er habe „mit jedem Wort alles schlimmer gemacht“, sagte Straßer. Er habe „menschlich wie strafrechtlich nichts eingesehen“ und „völlig an der Realität vorbei gelebt und gedacht“, hielt sie dem Mann vor. Der Frau habe er „das Leben zur Hölle gemacht“.

Mit einer Geldstrafe sei er nicht zu beeindrucken. Sie habe lange mit der Aussetzung zur Bewährung gehadert. Zweifelhaft sei, ob das ausreicht, ihn von weiteren Straftaten abzuhalten. Aber der 61-Jährige sei nicht vorbestraft und lebe geregelt. Aber dem Angeklagten war die Auflage zu hoch. Die Richterin verwies ihn auf die gesetzlichen Möglichkeiten, gegen ihr Urteil vorzugehen.