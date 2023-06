Versuchten Einbruchsdiebstahl und Sachbeschädigung lastet die Staatsanwaltschaft einem 45-jährigen Mann aus Colmar (Frankreich) an. Aber der behauptet, er habe nicht gewusst, wo es hinging und was seine Begleiter vorgehabt hätten.

Laut Anklage soll der 45-Jährige mit einer weiteren Person versucht haben, am 29. Juli 2022 die Tür zu den Büroräumen einer Firma in der Verbandsgemeinde Hauenstein mit einem Schraubenzieher und einem Meißel aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, soll er im Lager der Firma nach Stehlenswertem gesucht haben. Dabei soll er von einem Polizisten erwischt worden sein. Es entstand ein Sachschaden von 400 Euro.

Der Angeklagte erzählte über seinen Verteidiger eine ganz andere Geschichte: Ein Bekannter habe ihn gebeten, ihn zu fahren. Er habe etwas verloren und wolle es wieder haben, habe der ihm gesagt. In Colmar hätten sie einen weiteren Mann abgeholt und seien dann nach Hagenau gefahren. Sein Bekannter habe ihn weiter dirigiert, wo er langfahren solle. Er habe nicht gewusst, dass sie in Deutschland seien. In einer Parkbucht habe er halten sollen. Eine halbe Stunde habe er dort gewartet. Inzwischen sei es dunkel geworden, deshalb habe er seine Begleiter suchen wollen. Einen habe er gefunden. Der habe ihn aufgefordert: „Komm schnell.“

Niere leidet bis heute

Er habe Schritte gehört und sei mitgerannt. Er habe nicht gewusst, was der gemacht habe und wo der gewesen war. In der Ferne habe er Umrisse eines Gebäudes gesehen. Eine schwarze Gestalt sei ihnen gefolgt, auf ihn drauf gesprungen und habe ihn von hinten zu Boden gerissen. Als seine Hände bereits auf dem Rücken gefesselt waren, habe der ihn in Niere und Gesicht getreten. Erst auf dem Polizeirevier sei er überzeugt gewesen, dass es echte Polizisten waren. Elf Tage habe er im Krankenhaus gelegen und die Ärzte hätten versucht, seine Niere zu retten. Noch heute funktioniere sie nur eingeschränkt.

Die Richterin hielt dem Angeklagten vor, dass in der Mittelkonsole des Autos Luftaufnahmen des Gewerbeobjekts gefunden wurden und in einem Rucksack Werkzeug. Der 45-Jährige meinte dazu, sein Bekannter habe Papiere dabeigehabt. Aber er habe nicht gesehen, was es ist. Und er habe nur einen Rucksack gesehen. Er habe aber selbst keinen dabeigehabt.

Den Bekannten des Mannes hatte das Gericht nicht laden können. Er ist unbekannten Aufenthaltes. Den Namen des zweiten Mannes kannte der Angeklagte nicht. Mit Einverständnis aller Beteiligten stellte das Gericht das Verfahren vorläufig ein. Wenn der 45-Jährige 400 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege bezahlt hat, wird das Verfahren endgültig eingestellt.