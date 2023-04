Der Gemeinderat Waldfischbach-Burgalben ist verstimmt. Wieder einmal ist eine Kirchengemeinde daran schuld. Diesmal sorgten die Protestanten für Ärger. Sie wollten nichts mehr davon wissen, dass sie der Gemeinde ihren Kindergarten zu einem symbolischen Preis übereignen wollte.

Für Erstaunen und Ärger im Gemeinderat Waldfischbach-Burgalben sorgte die Evangelische Kirche. Im Februar hatte der Gemeinderat den Grundsatzbeschluss gefasst, den Protestantischen Kindergarten Arche Noah für einen Euro zu übernehmen und den erforderlichen Anbau zu finanzieren. Geschätzte Kosten: mindestens 350.000 Euro. Der eine Euro war bei einer Begehung der Kindertagesstätte mit Kirchenvertretern im Januar besprochen worden. Von diesem Preis will die Protestantische Kirche nichts mehr wissen.

Darüber informierte Bürgermeister Michael Oestreicher (BWB) den Gemeinderat. Der Grundsatzbeschluss ist damit hinfällig. Der Euro sei bei dem Vor-Ort-Termin klar benannt worden, sagte Jürgen Schmalenberger (SPD). Das bestätigte Georg Everling (BWB). Auch von FWG-Vertretern wurde dieser für die Kindertagesstätte genannte Kaufpreis bestätigt. Genannt wurde er bei einer Bauausschusssitzung im Januar, bei der Vertreter der Kirchengemeinde und Dekan Ralph Krieger dabei waren. Damals hatten sich der Bauausschuss und Ratsmitglieder den baulichen Zustand der Kindertagesstätte angeschaut, der gut ist. Allerdings reicht der Platz nicht, weshalb angebaut werden muss.

Kindergartenplanungen stocken

Dass die Gemeinde auch bei diesem Kindergarten die notwendigen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen zahlen muss, war kurzfristig gegen Ende des vergangenen Jahres zum Thema geworden. Die Protestantische Kirchengemeinde als Trägerin der Einrichtung hatte in den vergangenen Jahren immer signalisiert, dass sie die Kosten dafür allein stemme. Beim Katholischen Kindergarten ist die Gemeinde bereits seit längerem gefordert. Auch die eigene kommunale Kindertagesstätte erfordert erhebliche Investitionen.

Dass die Protestantische Kirchengemeinde nun nichts mehr vom im Beisein etlicher Entscheider genannten Ein-Euro-Betrag wissen will – sie bekomme diesen Preis bei übergeordneten Stellen nicht durchgesetzt – ärgert den Gemeinderat. Die Planungen, wie 250 Kindergartenkinder in Zukunft untergebracht werden, damit die gesetzlichen Anforderungen erfüllt werden, kommen weiter nicht voran.

Katholiken vollzogen Kehrtwende

Nicht zum ersten Mal stehen die Kirchen als Kindergartenträger nicht zu Aussagen, die getroffen wurden. Die Katholische Kirche hatte zunächst angekündigt, die Trägerschaft für den Kindergarten bis 2025 komplett abzugeben. Nach Elternprotesten war das zurückgenommen und vom Rat mitgetragen worden. Die Protestantische Kirche zieht nun auch ihre bisher getroffene Aussage – die, so Oestreicher, auch im Bauausschussprotokoll schriftlich festgehalten ist – zurück.

Man erwarte jetzt von Protestantischer Seite schriftlich drei Vorschläge, die von den vorgesetzten Stellen mitgetragen werden, wie man sich die Übernahme des Gebäudes und Geländes durch die politische Gemeinde vorstelle. Im Raum stehen zum Beispiel Vorschläge in Richtung Erbbaupacht. Erst dann werde sich der Gemeinderat wieder mit diesem Thema befassen, sagte Oestreicher.

Anbau an ehemalige Grundschule

Die Pläne für den Neubau der kommunalen Kindertagesstätte Regenbogen in Burgalben – ein Neubau ist auf dem Gelände vor der derzeitigen Einrichtung geplant – kommen nicht voran. Auch wegen der unklaren Lage bei beiden kirchlichen Kinderbetreuungseinrichtungen. Weil noch nicht zu Ende geplant ist, was im Idealfall schon im Bau sein sollte, weil der Bedarf an Kindergartenplätze seit Jahren steigt, wird zunächst der bestehende Kindergarten erweitert. Der Kindergarten ist in der ehemaligen Grundschule in Burgalben untergebracht.

Das Gebäude wird künftig vom Erd- bis ins Obergeschoss genutzt. Auf der Ebene, auf der sich der frühere Haupteingang zur Schule befand, werden vorhandene Räume zu Gruppen-, Spiel- und Beschäftigungsräumen umgebaut. Da es auf dieser Ebene keine Toilette gibt – die befindet sich im untersten Geschoss – wird ein Sanitärcontainer gekauft. Dieser Container wird mit dem bestehenden ehemaligen Schulgebäude verbunden. Der Container kostet 18.165 Euro. Die Lieferzeit für den Container beträgt zwölf bis 15 Wochen.

Neuer Essenslieferant

Noch eine Neuerung wird es geben: Ab dem kommenden Kindergartenjahr soll ein örtlicher Metzger das Essen für den Kindergarten Regenbogen liefern. Nach Kritik an der Qualität des derzeitigen Essens hatte man nach Alternativen gesucht. Weil der aktuelle Essenslieferant Preiserhöhungen angekündigt hat, hat die Gemeinde ein Sonderkündigungsrecht, sagte Ostreicher. Die Preise für das Essen werden steigen. Die Eltern wurden dazu bereits befragt. Man habe nach der Befragung aber nichts mehr in dieser Angelegenheit gehört, bemängelte Lisa Mootz (SPD) ein Informationsdefizit