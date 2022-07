Am 21. Juni war Spatenstich für das neue Wellpappenwerk der Landauer Progroup AG zwischen Petersberg und Höheischweiler . In dieser Woche beginnen nun die Betonarbeiten, wie das Unternehmen informierte. Diese Arbeiten müssten ausnahmsweise bis in die Nacht stattfinden.

Die Arbeiten auf der Baustelle laufen nach Mitteilung des Unternehmens wie geplant. Nach den umfangreichen Erdarbeiten werde nun die Bodenplatte für das Hochregallager betoniert. Da der Beton unmittelbar nach dem Ausbringen geglättet werden müsse, dauerten diese Arbeiten ausnahmsweise bis in die Nacht hinein an. „Das lässt sich leider nicht vermeiden“, so Rainer Siebert, Projektleiter Wachstumsprojekte bei Progroup. Sie bemühten sich aber darum, dass diese Baumaßnahmen für die Anwohner und Anwohnerinnen so unauffällig und reibungslos wie möglich ablaufen. Alle Bewohner im Umkreis der Baustelle seien bereits über die geplanten Arbeiten informiert worden. Die Maßnahmen werden an drei Terminen gebündelt. Sie finden einmal pro Woche jeweils in laufenden Woche, dann in der Woche vom 15. bis 21. August sowie vom 29. August bis 4. September statt.

Das Wellpappenwerk entsteht in direkter Nachbarschaft zum langjährigen Progroup-Partner, dem Verpackungshersteller G&G Preißer. Die im neuen Werk produzierte Wellpappe wird künftig über eine Direktanbindung nach nebenan geliefert und dort zu Verpackungen weiterverarbeitet. So entfallen viele Lkw-Transporte. Mehr als 90 Millionen investiert Progroup in das Werk. Im zweiten Halbjahr 2023 soll die Produktion starten. Damit schafft der Hersteller von Wellpappenrohpapier und Wellpappformaten 60 neue Arbeitsplätze.