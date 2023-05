Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Welche Straßen bald in Dahn ausgebaut werden und wie teuer dies die Bürger kommen wird, beschäftigt den Stadtrat am Donnerstagabend. Mit dem Ausbauprogramm wird auch die Höhe der Beiträge festgelegt. Der Streit zwischen Bürger und Stadt über die dafür zugrunde gelegte Fläche ist inzwischen beigelegt.

Die Dahner Straßen beschäftigen den Rat in seiner Sitzung am Donnerstag (19 Uhr im Bürgersaal der Verbandsgemeinde) gleich mehrfach. So sollen die Ratsmitglieder